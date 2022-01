A partir del pedido del gobernador Omar Perotti para que la provincia se constituya como querellante en la causa que investiga el supuesto espionaje, en el ámbito del ministerio de Seguridad que comandaba Marcelo Sain; opinaron los abogados defensores de los investigados que aún no han sido debidamente imputados. Para Juan Lewis, abogado defensor de Nadia Shujman, “la provincia entendió que esta es la mejor forma que tiene de acceder a ver algo de una vez por todas, para terminar con las especulaciones”. Y agregó que los fiscales que llevan adelante la causa “no le quieren dar información a la defensa, pero no se entiende cómo no lo pueden informar al Ejecutivo ante una supuesta situación de crisis institucional”, señaló. Para el abogado defensor “da toda la sensación que armaron todo esto para difamar, para sacar algún provecho que no tenga que ver con cuestiones judiciales”.

El decreto que pide que el gobierno provincial se constituya como querellante en esta causa “no nos cambia nada pero sí hacemos algunas inferencias a partir de esta decisión que tomó el gobernador”, dijo Lewis. Y agregó que “cuando se termine la feria y se trate el tema nosotros no vamos a presentar ninguna oposición a esta decisión que ha tomado el Ejecutivo provincial. La provincia entendió que esta es la mejor forma que tiene de acceder a ver algo de una vez por todas, para terminar con las especulaciones”.

“Se puede entender -aunque no es lo lógico- que no le quieren dar información a la defensa, pero no se entiende cómo no lo pueden informar al Ejecutivo ante una supuesta situación de crisis institucional”, agregó el abogado de Schujman.

Para el abogado defensor, en los fundamentos del decreto que firmó el gobernador “aparecen cosas interesantes. Palabras más palabras menos lo que dice el gobierno es que quiere conocer los fundamentos de la causa, si hay argumentos que se avance pero que si el elemento probatorio es débil, que la causa comience a cerrar por algún lado”.

Lewis aseguró que el gobernador “se encontraba con una causa que en alguna medida preanunciaba una crisis institucional de proporciones y sin embargo está todo escondido, están contactando a personas y le dicen ‘ustedes fueron espiados’. Cuando le preguntan a los fiscales no responden nada, no muestran nada. Da toda la sensación de que armaron todo esto para difamar, para sacar algún provecho que no tenga que ver con cuestiones judiciales”.

"Lo que está sucediendo acá es que hay una forma de comunicación patológica por parte del ministerio Público de la Acusación. Porque en la página oficial del MPA no hay nada publicado alrededor de esta causa y además el propio encargado de prensa les ha dicho a varios periodistas que él no está haciendo la prensa de esta causa sino que la hacen directamente los fiscales", explicó Lewis. Y agregó que "por otra parte uno ve que los fiscales están escondidos abajo del escritorio, no dicen una palabra. Entonces todo lo que se sabe de esta causa son trascendidos periodísticos".

"Mi defendida, por ejemplo, me dijo que ellos en ningún carácter han investigado a (Roberto) Villavicencio, por nombrar a uno de los conocidos cuyo nombre trascendió como integrante de una lista. Si ese nombre -como muchos otros- apareció habrá que ver en caracter de qué", aseguró Lewis.