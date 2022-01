Imputado por "haber ordenado" el homicidio de Damián Gómez, un joven de 24 años baleado el 21 de junio pasado en Anchorena y Balcarce, Uriel Luciano "Lucho" Cantero, quedó en prisión preventiva por el plazo de ley. El fiscal Gastón Ávila reveló entre la evidencia una serie de audios que envió la víctima, tras ser atacado con diez disparos que partieron de una moto en movimiento aquella noche, cuando él circulaba en su vehículo. "Mientras agonizaba y era trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), envió audios de WhatsApp a allegados donde manifiesta el miedo a morir y dice: 'Me mandó a matar Lucho. Denúncienlo'", relató el fiscal. En tanto, el joven de 18 años será llevado hoy a una nueva audiencia, junto a otras siete personas -incluso su pareja y su madre-, donde el fiscal Matías Edery realizará imputaciones por delitos relacionados con la veintena de armas halladas en los allanamientos del martes pasado, hechos de extorsión y balaceras.

Gómez fue atacado con una decena de balas el 21 de junio de 2021, alrededor de las 22.50, cuando circulaba a bordo de un vehículo Chevrolet Celta. Tras la audiencia ante el juez Héctor Núñez Cartelle, Ávila le endilgó al joven Cantero -que estuvo por Zoom- el delito de homicidio en carácter de "instigador", y relató el contexto: "La víctima era amigo de Lucho Cantero, se conocían del barrio. Los elementos de la investigación dan cuenta de que la víctima incluso trabajaba en la venta de estupefacientes a las órdenes de Luciano Cantero. En marzo de 2021, Gómez había sido por un juzgado federal y a partir de ahí hubo un quiebre de esa relación, que es materia de investigación aún, no sabemos si por la detención o por deudas que se pudieron haber generado por la pérdida de dinero o estupefacientes, y luego fue amenazado por Cantero, dos días después le balearon la casa, y ahí decidió irse del barrio La Granada. El 21 de junio tuvo el desenlace fatal cuando una moto se le acercó y le efectuaron más diez disparos", detalló del fiscal.

Además, indicó como "relevante" que "antes de subirse a ese auto, la víctima le dice a su círculo íntimo que Lucho lo estaba buscando para matarlo". También, mencionó una serie de siete audios de WhatsApp y ante el magistrado leyó algunos: "Lucho me mandó a pegar, me estoy muriendo", y pedía "que lo denuncien".

Luego de la audiencia, el fiscal apuntó también al "poder de fuego", por las armas secuestradas en los 21 allanamientos del martes pasado -cuestión que será tratada en la audiencia de hoy, donde serán ocho los imputados-. Incluso, indicó que se deberán peritar las armas incautadas porque "muchas de ellas son 9 milímetros, coincidente con el arma usada para el crimen". Además, manifestó que se busca dar con los autores materiales del hecho, que huyeron en la mismo moto aquella noche.

Si bien los detalles de las imputaciones tras los allanamientos se conocerán hoy, Ávila señaló que Lucho ya tenía orden de captura por el crimen, también señaló que durante los allanamientos "intentó fugarse por los techos" y habló de su rol. "Asoma como un jefe o líder de una nueva camada, una nueva banda. En la foto que se hizo viralizar con varios jóvenes y (el cantante) Zaramay ya se daba cuenta del poder de fuego. Es atinado decir que Los Monos no era únicamente el Pájaro en su momento, no es únicamente el Viejo o el Guille, sino que va mutando. Son fungibles quienes operan en las ramas o en los estratos inferiores de la banda. Y creo que no sólo por portación de apellido, sino por los propios actos que fue llevando adelante, lo demuestran como alguien de jerarquía por lo menos en este grupo en particular".

En tanto, para hoy está prevista una nueva audiencia en el Centro de Justicia Penal, donde Cantero y su madre, Lorena Verdún, tienen cita junto a Pedro A., Fausto G. y Gonzalo B., Érica B., Mariano M. y Franco A., esta vez para las imputaciones que dará a conocer el fiscal de la Agencia Criminalidad Organizada, Matías Edery, en relación al resultado de esos procedimientos y por otras investigaciones.

Cuando esas ocho personas fueron detenidas, el fiscal explicó que "es una investigación que viene de mediados del año pasado. Muchas de las armas secuestradas -con unas 500 municiones- las habíamos visto en la foto con el cantante Zaramay y a partir de ahí se empezó a investigar a un grupo de personas. Luego, el hecho del 25 de diciembre, cuando hubo más de 60 disparos contra un patrullero, en una tentativa de homicidio (a los agentes), y se empezó a investigar a este grupo de personas, que terminó con los allanamientos". Además, se indicó que entre las imputaciones de hoy, serán achacados hechos de extorsión cometidos contra comercios.

Derivación. Durante la madrugada del viernes fueron detenidos cuatro jóvenes, tres de ellos menores de 18 años, cuando personal policial advirtió que tenían un fusil de guerra en un Renault Clio. Uno de los arrestados fue identificado como Bruno C., de 17 años, que ya había sido allanado y detenido en los procedimientos del martes pasado, en La Granada y Las Flores, pero que -según se indicó- fue liberado por la Justicia de Menores poco después. El procedimiento en el que volvió a ser detenido fue en Dorrego y Battle y Ordóñez.