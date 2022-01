“Para recordar hay que estar dispuesto a revivir aquellas cosas, tirar del hilo para que aparezcan completas y sobre todo reconciliarse con ellas y pedirles perdón”, sostuvo el músico, cantautor y actor hispano-panameño Miguel Bosé durante la presentación de sus memorias, El hijo del Capitán Trueno (Planeta, 2021). La publicación cuenta los acontecimientos más relevantes que le sucedieron al artista en días de infancia y adolescencia,” una parte de la vida antes de que Miguelito se convierta en Miguel Bosé, una zona completamente desconocida”, precisó el autor en conferencia de prensa.



A lo largo de más de 400 páginas narradas en tercera persona, en formato de crónica personal, la autobiografía desmenuza la compleja relación con su padre, el famoso torero español Luis Miguel Dominguín; y el vínculo con su madre, la actriz italiana Lucía Bosé. “Cuando me puse a escribir este libro me di cuenta que las heridas estaban ya sanadas. En la escritura, el amor hacia mi padre y mi madre, a pesar de sus caprichos, ya estaba resuelto”, dijo el músico. También aparecen personajes centrales en su vida, como la “Tata” Remedios, una persona que “está muy lejana en el tiempo” pero que le transmitió valores, como la solidaridad, la generosidad y la honestidad.

El proceso de escritura, que comenzó en Panamá, le demoró tres años de trabajo. La idea de escribir un libro sobre su historia personal cobró mayor fuerza gracias a las conversaciones con su amigo el escritor colombiano Juan Esteban Constain. “Las cosas suceden cuando están maduras, uno no las busca, el momento suele buscarle a uno”, entiende Bosé sobre la decisión de concretar su autobiografía. “Fue un desafío poder contar desde el recuerdo de un niño, con esa memoria sensorial que es bestial: las luces, las calidades, los olores de aquella infancia, de aquella España con un trasfondo franquista cargada de secretos y recovecos”, contextualizó sobre este relato enfocado en sus primeros 21 años de vida.

Según el artista, se trata de “una crónica muy fiel, con mucho detalle sensorial, extremadamente honesta, que cuenta lo importante de Miguelito”. “El proceso de este libro fue muy pacificador, ha encajado muchas piezas, ha hecho posible entender mucho mejor lo que sucedió, por qué sucedió, para que luego en el tiempo las cosas tuviesen sentido”, confesó el autor de canciones populares como “Morena mía”, “Aire soy”, “Linda” y “Amante bandido”. En estas páginas, Bosé propone un recorrido por los lugares, aventuras, personas, “emociones y desdichas” que tejieron su identidad.

El nombre del libro hace alusión a un personaje de comic español, el Capitán Trueno, y está vinculado con la difícil y paradójica relación con su padre. “A mí padre lo llamaba el Capitán Trueno porque era heroico, vanidoso, se lanzaba a viajes interminables, se iba para nunca volver o no se sabía cuándo iba a volver. Y para mí era una imagen mítica”, contó el músico de 65 años sobre el famoso torero Luis Miguel Dominguín. “La relación con él es la parte más inédita del libro”, resaltó e invitó a escuchar la canción que escribió, que también se llama “El hijo del Capitán Trueno”.

Pero a la vez, su vínculo con él no fue nada fácil, aunque decidió recordarlo “sin culpa ni rencor”. “Por muchas razones, yo no cumplía con los requisitos para ser ‘el heredero del clan Dominguín’, todo lo contrario, era un niño más sensible, con unos intereses muy diferentes de los que requería aquella España, no era un tipo rudo, no era lo esperado, era otra cosa, que luego mi padre, tarde ya, entendió, porque dijo ‘es increíble que hayas sido el único que jamás me ha pedido nada’”.

En ese sentido, Bosé contó que creció en una casa rodeado de siete mujeres, entre las que también se encontraban su abuela y su madre. “Cuando empezó mi carrera mi madre estaba muy presente en el crecimiento del artista. Y yo vivía enamorado de mi abuela, ella me enseñó las artes de la cocina. Pero más importante que ellas dos fue la Tata Remedios, que era campesina y me enseñó valores y principios”, contó. “No había hombres en la casa. Ellas hicieron de mí lo que soy hoy. Hicieron crecer en mí la parte masculina y femenina potenciándolas por igual”.

“He dejado un contenido sin rencor, sin revanchas, sin dolor, donde todo se resuelve”, explicó y dijo que dejó afuera cerca de 300 páginas por temor a que sean “interpretadas de forma errónea”. “El tiempo todo lo encaja, todo lo ajusta, todo lo explica, todo lo perdona y todo lo cura”, dijo y reveló que, además, se estrenará pronto una serie de televisión sobre su vida. “Una vida mágica que me dio el potencial y la fantasía para escribir las canciones y todo lo que vendrá”, cerró.