Mientras el Gobierno continúa negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) las condiciones del pago de la deuda que contrajo la administración de Mauricio Macri, organizaciones sociales que integran el Frente de Todos planean una movilización en respaldo a la gestión nacional. “Creemos que es necesario expresar el acompañamiento a un Gobierno firme y valiente que está dando la cara frente a esta propuesta delirante y desestabilizadora del FMI”, señaló Daniel Menéndez, diputado nacional y coordinador nacional de Barrios de Pie, en diálogo con Página/12.

Los vencimientos de deuda se acercan, y desde el Gobierno trabajan en un acuerdo que no repercuta negativamente en la situación socioeconómica del país. En este contexto, y luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, reconociera la “clara consecuencia desestabilizante” del programa que pretende el FMI para la Argentina y la necesidad que tiene el país de “más tiempo para pagar”, diversos movimientos sociales expresaron la necesidad de “ponerle calle y movilización a un debate que excede las responsabilidades de un funcionario en tanto afecta al conjunto de nuestra sociedad”, tal y como señaló Menéndez.

“Estamos frente a una estafa, frente a una actitud absoluta de falta de autocrítica y de exigencias que ponen en riesgo la estabilidad democrática”, consideró el ex subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, ya que “cualquier país que acepte el planteo del Fondo se desestabiliza a partir de la crisis social que genera el ahorro necesario para pagar la deuda”. “Es de una gravedad enorme y requiere que las organizaciones intervengan activamente en el proceso para fortalecer a un Gobierno que está discutiendo con tecnócratas que no entienden o a los que no les importa la vida cotidiana de millones de argentinos”, señaló el dirigente y diputado.



En ese sentido, destacó la “firmeza y valentía” que las autoridades mantienen en las negociaciones con el organismo financiero internacional “corresponsables de una estafa”. Pero consideró que la situación “requiere una respuesta contundente del conjunto de la sociedad, y no sólo del Gobierno”. Por ello, "el conjunto de los movimientos populares enrolados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)” organizan una movilización a Plaza de Mayo, para la cual se extenderá la invitación a otras organizaciones, así como a las centrales obreras (CGT y CTA) para ampliar la convocatoria a nivel nacional. “Todas las energías militantes entendemos que hay que instalar este debate en el seno de nuestra sociedad, movilizarla e incorporarla al debate público”.

El objetivo es que la movilización se realice la semana que viene, sin embargo, tal y como señala Menéndez, esto estará sujeto a la situación epidemiológica. “El contexto requiere encontrar los mecanismos de movilización popular para expresarse de manera cuidada”, sostuvo. Por ello, de continuar los contagios como hasta el momento, se discute la posibilidad de establecer “en primer lugar una asamblea popular con distintos representantes de organizaciones, que sea masiva pero con las distancias, cuidados y restricciones propias del contexto”. “Y, en un momento de baja de casos, sí avanzar en un plan de participación popular de acompañamiento al Gobierno”, expresó el coordinador de Barrios de Pie. Por lo que, en principio, no hay confirmación mas sí “vocación” de concretar la marcha la semana próxima.

“En el 2019 y en el 2021 construimos un acuerdo electoral con nuestra gente que no se puede torcer frente al FMI”, reflexionó Menéndez. "Nuestro pueblo no va a acompañar a ningún gobierno que lleve adelante esas recomendaciones y que dañen el entramado social”, señaló, y subrayó que “por eso la firmeza de un gobierno hay que acompañarla con respaldo popular".



Informe: Sofía Moure.