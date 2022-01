A través de una publicación en Instagram, el escritor italiano Alessandro Baricco anunció que está en tratamiento por leucemia. "Hace cinco meses me diagnosticaron leucemia mielomonocítica crónica", contó en su publicación uno de los autores más aclamados de la literatura europea de las últimas décadas.

"Hay noticias que dar y esta vez tengo que darlas yo mismo, personalmente", expresó el autor de Seda. "Estaba molesto, pero no tanto, vamos. Cuando tienes una enfermedad así lo mejor que puedes hacer es someterte a un trasplante de células madre sanguíneas, que me haré en un par de días (bueno, no es tan sencillo, llevamos meses trabajando en ello, es paciencia)", añadió.

El escritor, que que el martes cumplirá 64 años, hizo saber que la donante será su hermana Enrica, "una mujer que a mis ojos ya era bastante especial antes de esta aventura".

También habló de sus deseos para el futuro. "Todavía quiero decir que a cada momento siento la suerte de vivir todo esto con muchos amigos de verdad alrededor, niños inteligentes, una compañera de vida irresistible y el mejor Torino desde el Scudetto. Son cosas, las tres primeras, que te cambian la vida. El cuarto ciertamente no te estropea. En resumen, lo veo bien".

En el cierre de su texto, escribió: "No cuenten conmigo por un tiempo, pero por otro lado, no se acostumbren demasiado porque a los médicos se les ha metido en la cabeza curarme lo suficientemente rápido”.

Nacido en Turín en 1958, Baricco llamó la atención con sus primeras obras en los años 90. Océano mar y Seda lo posicionaron como uno de los mejores narradores italianos. Más tarde publicaría títulos como Homero, Ilíada y Mr. Gwyn. También escribió obras teatrales como el monólogo Novecento; y varios ensayos, entre ellos, El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin, y Los bárbaros.