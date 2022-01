En Rosario, y ahora en varias provincias del país, funciona desde 2016 la aplicación She Taxi, que contacta a usuarixs con mujeres conductoras. Desde la plataforma vienen reclamando desde hace tiempo ir hacia la paridad, y aseguran que la brecha de géneros al volante del servicio público debe ser derribada, por lo que celebraron la convocatoria municipal. Lo que plantea María Eva Juncos, creadora de la app, es que la demanda les llega con datos concretos. Según las cifras que contabilizan, en 2021 hubo 884.585 solicitudes en la aplicación, de las cuales, 263.083, quedaron sin respuesta, por la falta de conductoras. Actualmente, ellas son unas 250.

Además, Juncos indicó que desde la aplicación comenzaron a trabajar con una suerte de escuela móvil. "Las instructoras son conductoras de She, donde estamos organizadas. Cuando la que está aprendiendo -como acompañante- tenga su taxi para conducir va a poder solicitar una instructora para que la acompañe y en un grupo específico que tenemos, se contacta a las aspirantes que lo requieran una instructora del grupo de la escuela She", señaló. "Lo que pretendemos es acompañar a las nuevas conductoras a abordar las situaciones que se presentan en el taxi, en la calle con las señales, en temas relacionados con el trato y a saber sus derechos y obligaciones", detalló Juncos sobre la actividad que pueden desarrollar las 24 horas "con el ok de movilidad".

Al mismo tiempo, indicó que está trabajando en iniciativas relacionadas con líneas de crédito para que lo económico no sea un impedimento. "Sería una lástima e injusto que por esta cuestión, especialmente las mujeres que no tienen posibilidad, queden afuera", dijo sobre la idea que apuntará tanto a quienes aspiran a nuevas licencias que deben acceder a un vehículo como a quienes deben renovar.