El expresidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta mantuvieron un encuentro cara a cara en Neuquén. Ambos dirigentes vacacionan junto a sus familias en Villa La Angostura, y aprovecharon el descanso para evaluar el reordenamiento interno de cara a 2023 y la estrategia que encarará este año Juntos por el Cambio frente al gobierno nacional.

La cumbre patagónica se desarrolló en el lujoso Country Club Cumelén, días despues de que el alcalde porteño haya insinuado que el exmandatario no competirá en las elecciones presidenciales. “Nunca expresó esa vocación. Los próximos candidatos deben surgir de una PASO. Macri tiene mucha experiencia para transmitir”, lanzó. Larreta basó sus declaraciones (seguramente, expresiones de deseo) en las palabras que hace un mes pronunció el fundador de Cambiemos: "No me anoto en ninguna carrera para ser presidente", sentenció en una entrevista televisiva. Sin embargo, en la coalición opositora muchos dirigentes leyeron los dichos de Larreta como un intento apresurado por bajarlo de la disputa.

Para dejar en claro que no regalará absolutamente nada, en noviembre del año pasado, Macri le marcó los límites a quienes aspiran a postularse en 2023. “Está bueno que muchos curas quieran ser papas, pero sepan que tienen que competir y la gente va a elegir quién conduce y quién acompaña”, lanzó durante un encuentro en la sede cordobesa de la Fundación Pensar.



Desde el entorno del expresidente le restaron impotancia a la reunión y aseguraron que "fue una charla más" de las que mantienen habitualmente. Desde mediados de diciembre, Macri está instalado en Villa La Angostura junto a su mujer Juliana Awada y su hija Antonia. Larreta, por su parte, viajó al sur argentino el martes pasado y se hospedó en el mismo country que el expresidente. Le prestó su casa su amigo personal y exministro de Finanzas de Cambiemos, Luis "Toto" Caputo.

Previo a la conversación con el jefe de gobierno porteño, Macri recibió a miembros del Foro Federal de Legisladores del PRO. El objetivo de la charla, que se desarrolló en el club house, fue evaluar la estrategia legislativa de este 2022 y tantear el clima que se vive en los distintos distritos del país de cara a los próximos comicios presidenciales. El exmandatario les expresó a los legisladores la necesidad de "trabajar en equipo" y remarcó cuáles son para él las principales problemáticas que atraviesa la Argentina. "Habló de la realidad del país y el inmenso desafío que tenemos por delante todos los que formamos parte de este espacio", afirmó la diputada neuquina Leticia Esteves, quien ofició de anfitriona.