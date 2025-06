“Uno de nuestros deseos es colaborar en la recuperación de la memoria del cine nacional, y también de la crítica de cine nacional”, explican Álvaro Bretal, sociólogo platense, y Milagros Porta, escritora oriunda de San Isidro, ambos integrantes del equipo editorial de Taipei, un proyecto de crítica cinematográfica que abarca tres frentes: una editorial, una revista y un programa de educación cinéfila. Su trabajo está guiado por el rescate de textos perdidos o difíciles de encontrar, la investigación como tarea minuciosa y detectivesca, y el afán de llevar esos textos al papel. El grupo se completa con Agustín Durruty, de CABA, y Juana Tenenbaum, tigrense.

En conversación con Buenos Aires/12, Bretal y Porta reflexionan sobre los libros ya publicados, los que vendrán y el lugar que ocupan —y que los distingue— dentro del panorama actual de la crítica de cine. Además, adelantan nuevos proyectos, como un podcast con entrevistas a editores de revistas de cine de América Latina que estrenarán en agosto, y el deseo de publicar a más críticas mujeres.

¿Cómo nació Taipei? ¿Cómo es el trabajo que realizan en las distintas áreas que integran el proyecto?

Álvaro Bretal: Taipei nació en 2020, en plena pandemia, como tantos otros proyectos que surgieron en ese momento. Viene un poco de la experiencia previa con el Colectivo Rutemberg, una productora de cine en la que yo participaba. En 2019, junto a Carlos y Natalio Pagés, sacamos un libro compilatorio sobre el giallo —ese género policial y de terror italiano de los 60, 70 y 80— llamado “Giallo: crimen, sexualidad y estilo en el cine de género italiano”. Ese proceso nos dejó muchas ganas de seguir editando. Con Iván Bustinduy, que también formaba parte del colectivo y es hoy quien coordina el área de educación de Taipei, decidimos armar un sitio web de crítica cinematográfica. Ya existía un antecedente: un blog que se llamaba “La pluma en el ojo”, pero queríamos ir un poco más allá. Así surgió Taipei, como una iniciativa muy de a dos en sus comienzos. Al poco tiempo se sumó Mili (Milagros Porta), que escribió el primer texto que publicamos, y después empezó a trabajar con nosotros de manera editorial. Desde muy temprano trabajamos con una sección de rescates: textos, mayormente en español y sobre cine argentino (aunque no exclusivamente), que no fueran fáciles de conseguir online. Buscábamos preservar y volver accesibles materiales valiosos que, de otra forma, se perderían o circularían de manera muy limitada.

Milagros Porta: A mí me invitaron a formar parte de Taipei antes de que existiera oficialmente. Había escrito un texto sobre “Kids Return” de Takeshi Kitano en el taller de crítica, y a partir de ahí empezamos a charlar con Álvaro. Muy poco después ya estaba escribiendo para “Paisajes opacos. Sobre las nubes en el cine” (el primer libro que publicó la editorial) y para el sitio web. Fue en agosto de 2020, plena pandemia, cuando todo parecía incierto y a la vez había una necesidad muy fuerte de intercambio, de discutir con otros. Para mí, esa fue una experiencia determinante: muchas revistas de crítica que surgieron en ese momento —como “Las Veredas”, “La Rabia”, entre otras— forman una especie de “generación pandemia”. Taipei nace en ese contexto, con una propuesta de crítica que también se piensa desde lo colectivo, no solo en los textos sino también en la forma de sumar gente, de editar, de enseñar. El taller de crítica fue clave para eso, porque además de generar un espacio de formación, sirvió como punto de encuentro. Y después, cuando empezamos a editar libros, fue natural que el primer paso fuera hacer compilaciones. Estábamos empezando, no sabíamos cómo se ‘conseguía’ un libro, así que la estrategia fue convocar en torno a temas, reunir voces. Con el tiempo, eso cambió. Hoy ya no tenemos que salir a buscar libros: los libros vienen hacia nosotros. Y eso también plantea un nuevo desafío para el proyecto editorial.

¿Quiénes hacen Taipei? ¿Cuáles son sus recorridos?

Milagros Porta: Una particularidad de Taipei es que, a diferencia de otras revistas de crítica de cine, no surgimos ni de una carrera de cine ni de un proyecto de realización cinematográfica. Eso era bastante común hasta hace poco: muchas revistas salían de una facultad de cine o de un grupo de estudiantes que además filmaban juntos.

Álvaro Bretal: En Taipei hay personas con trayectorias muy distintas, tanto educativas como laborales. Yo vengo de la sociología, Mili estudia Artes de la Escritura en la UNA, Juana estudió Imagen y Sonido en FADU, Agustín viene de audiovisuales en la UNA, y hay colaboradores que vienen de historia, de filosofía… Esa diversidad para mí enriquece mucho la discusión, porque la crítica de cine como carrera formal es algo bastante reciente. Históricamente, la crítica siempre estuvo muy asociada con el amateurismo.

Milagros Porta: Claro, antes un crítico podía trabajar en un diario, las reseñas eran centrales para el modo en que se veía cine. Hoy, en cambio, eso fue desplazado por lo que recomienda Netflix. La crítica ya no ocupa ese lugar ‘central’ en el circuito del cine. Entonces se vuelve un oficio sin mucho futuro laboral, pero que se sigue haciendo por otros motivos: por una voluntad de intervenir en las discusiones sobre el cine que se filma, sobre qué imágenes deberían ser vistas, cómo, por qué. En ese sentido, el amateurismo y la mezcla de recorridos muy distintos dentro del grupo nos da una identidad.

¿Cómo piensan la línea editorial? ¿Hay algún hilo conductor que reúne los proyectos, o la intención de publicar responde a intereses que aparecen de modo más caprichoso, a pactos entre los deseos de todos los editores?

MP: Por un lado está ‘Taipei libros’ y por otro ‘Taipei revista’, y después el sitio, que condensa un poco todo. Hay un equilibrio entre el orden de lo deseable y el orden de lo posible. Me parece que toda línea editorial, al menos en proyectos autogestivos como este, es una negociación entre los intereses particulares de quienes formamos parte y ciertas bajadas o definiciones más conceptuales sobre la identidad del proyecto. A veces, la línea se vuelve muy clara frente a ciertos acontecimientos coyunturales. Por ejemplo, el año pasado quisieron censurar una serie de películas en un centro cultural por hablar de temas LGBT o por tener cierto tono kirchnerista, y decidimos intervenir colectivamente. En la revista hicimos una publicación entre varios, donde cada persona escribió sobre una película vinculada con alguna de las categorías censuradas: una peli LGBT, una peli kirchnerista, etc. Eso, para mí, también es línea editorial: es pensar el cine desde los problemas del presente, desde lo que pasa en el país.

Después hay otras decisiones que también marcan una orientación: cubrir tal festival en lugar de otro, o bancar espacios como el FICER (Festival Internacional de Cine de Entre Ríos), que viene creciendo, mientras otros más institucionalizados como Mar del Plata están cada vez más vaciados. La identidad de Taipei tiene que ver con ese cruce entre coyuntura argentina, mirada sobre lo local, pero también una agenda propia que permite sumergirse en lo que está más oculto, lo que no necesariamente está marcado por las modas o las urgencias del momento. Y también con revisar la vasta historia del cine con una curiosidad muy amplia, sin un mandato externo.

Otra dimensión importante de la línea editorial es pensar la escritura sobre cine como un género literario. Más que publicar crítica, publicamos ensayos, textos de no ficción donde alguien piensa el cine desde una mirada muy personal, con un estilo marcado y una cierta ambición formal. Pensamos la crítica no sólo como un medio para transmitir ideas, sino como una forma de escritura en sí misma.

AB: En el caso de los libros, hay varios frentes. Uno de ellos, y quizás el más fuerte ahora, es el de hacer un aporte a la crítica cinematográfica en Argentina y a la edición de libros de cine. Eso implica recuperar la memoria de la crítica de cine nacional: pensar el pasado y el presente. Es cierto que eso puede parecer lejano a los primeros libros que sacamos —como ‘Paisajes opacos’ o ‘Mumblecore’—, que abordaban cines de otras latitudes, a veces desde problemas que no parecen urgentes para el cine argentino actual. Pero creemos que hay una voracidad cinéfila que también nos define, una necesidad de pensar el cine desde muchos lugares y momentos. Y que conocer mejor otras cinematografías y otras formas de mirar nos ayuda a pensar más profundamente el cine argentino del presente.

¿Podrían contarme sobre las distintas colecciones y los libros que publicaron hasta el momento?

AB: Hasta el momento tenemos cinco libros en total: tres que ya están en la calle y dos que están en imprenta. Los primeros dos fueron: “Paisajes opacos. Sobre las nubes en el cine”, y “Mumblecore. Exploraciones sobre el cine independiente norteamericano”. Después llegó “La década perdida. Acercamientos a la antipolítica en el cine argentino (2009-2019)”, de José Luis Visconti, un crítico de La Plata que conocíamos desde hace unos años. El manuscrito había sido distinguido en un concurso de la ENERC, y nosotros quisimos editarlo. En cuanto a las colecciones, tenemos dos: ‘Exploraciones’ y ‘Arrebatos’. La diferencia no es tanto temática, sino conceptual. ‘Exploraciones’ reúne libros que trabajan un tema a fondo, de manera exhaustiva. Puede ser un solo autor, como en el caso del libro de José Luis, o una compilación colectiva, como el de ‘Mumblecore’. Pero siempre hay un foco claro, una investigación prolongada, una voluntad de pensar un problema desde distintas aristas, con tiempo y profundidad.

M: La colección ‘Arrebatos’ se vincula más con otra lógica: son libros que pueden parecer más pequeños, pero que responden a búsquedas más diversas y dispersas. Pensábamos en el "arrebato" como ese momento en el que ves una peli, después otra, y de repente se te cruza una idea, algo caprichoso, inesperado, y te sentás a escribir con eso, sin una planificación excesiva. En cambio, una "exploración" es estar dos meses mirando un corpus, leyendo bibliografía, tratando de construir un enfoque más sistemático. Cuando pensamos en cómo trasladar eso al trabajo editorial, esa distinción se volvió muy útil para ordenar los libros.

Tienen dos novedades esperando en la imprenta, “El cine argentino se fue sin decir adiós. Escritos reunidos”, de Abel Posadas y “El lugar sin límites”, de José Miccio. ¿Qué los llevó a querer publicar estos títulos?

MP: Son dos libros muy diferentes, de dos autores argentinos. Hay una apuesta de la editorial por buscar no solo quiénes están escribiendo ahora, sino también quiénes estuvieron escribiendo durante décadas. En el caso de Posadas, había un montón de textos importantes que estaban dispersos, muchos ni siquiera estaban en la Biblioteca Nacional. El trabajo fue rastrear esos materiales y darles un paso al libro. Abel pensó muchísimo el cine argentino con una mirada súper personal y con una preocupación muy grande por el contexto político, social, cultural del cine.

AB: Posadas publicó muchos libros, pero no había ninguno que reuniera su obra crítica en revistas. Escribió sobre cine en revistas peronistas como “Unidos” o “Aluvión”. Fernando Martín Peña, crítico y docente, dice en su libro “100 años de cine argentino” que una de las cosas que falta es recopilar su obra crítica. Así que esta es la nuestra.

MP: El libro de José Miccio es completamente distinto. José es un crítico marplatense que escribe todos los días, viene publicando hace años en “Calanda”, un blog que no corre atrás de los estrenos sino que sigue sus propias preocupaciones. Tiene una pluma muy masterada a través del tiempo.

¿Tienen algún nuevo proyecto en mente?

AB: Sí, uno es un podcast que va a salir en agosto. Ya está grabado, son nueve episodios con entrevistas a editores de revistas de cine de América Latina: “La rabia”, “La fuga” (Chile), “Cinética” (Brasil), entre otras. Yo conduzco los episodios y escribí gran parte de los guiones. Mili también conduce y hace el diseño, y Blas Martín es productor. Surge de la certeza de que en Argentina nos cuesta mirar el cine y la crítica de otros países de América Latina. Queríamos reconstruir la historia y el presente de la crítica en la región, y entender cómo dialoga con el cine actual. También estamos por sacar el tercer libro del año, una recopilación de textos de Emilio Bernini, que admiramos mucho. Hay textos publicados en la revista “Kilómetro 111”, que no se consiguen fácilmente. Es una oportunidad de volver accesible ese material.

MP: Nos llegan muchos más manuscritos de críticos que de críticas. La crítica de cine sigue siendo un oficio muy masculinizado. Entonces, aunque todavía no podamos adelantar un libro puntual, sí hay una preocupación concreta en la editorial por editar críticas de mujeres, tanto del pasado como del presente.