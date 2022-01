Somos Los Privados de la Libertad. El nombre se le ocurrió a Veggieloki22. Es una genialidad porque hace referencia a que estamos en contra de la intervención confiscatoria y esclavista del Estado y a favor de la libre iniciativa privada, a la vez que sugiere que somos prisioneros de las decisiones de este gobierno de zurdos keynesianos de mierda.

"Nos van a creer marginales", le planteó mama_de_stifler, y ella le respondió que había que enfrentar el riesgo con la frase que ya es nuestra bandera: "Si nos matamos, nos matamos". La besaría, aunque no estoy del todo seguro de que Veggie sea mujer (mama_de_stifler resultó ser hombre). Nunca publicó una foto y además vive en Comodoro Rivadavia, así que no pudo venir cuando decidimos que ya era hora de vernos las caras.

Nos conocimos en Taringa, somos de la vieja escuela. La primera juntada la hicimos en casa de Spider99 y debo decir que aunque tuvimos que ir hasta Agronomía, que es algo así como los confines del mundo conocido, la idea fue de lo mejor: la abuela nos recibió con chocolate sin grumos y tostadas bien cargadas con dulce de leche San Ignacio.

Declaramos la casa de Spider sede oficial del grupo. Y definimos proximidades geográficas de los demás miembros para compartir Uber de cara a futuros encuentros. Acordamos que Calenchuok sería la voz cantante de los comunicados a difundirse en el canal de Youtube porque era el que tenía los ojos más claros (su voz, a decir verdad, es bastante insignificante). Y finalmente establecimos nuestra primera acción revolucionaria con fecha a confirmar: quema y pisoteo de barbijos contra la dictadura sanitaria en el Starbucks del Alto Palermo. Hubo disidencias: la de Newq_shaman, que le parecía un acto más bien flojito, y la de Neo14875, cuya palabra valía menos diez porque se había vacunado.

Neo oponía que eso ya se había hecho antes en el Obelisco. Y adamsmitty le respondió que no es la originalidad de los actos sino su contundencia lo que les da valor y carácter revolucionario (qué bien habla adamsmitty, es la indignación hecha palabra; lástima que tenga la piel, cómo decirlo, tan entonada, sino lo poníamos a él frente a la cámara). Los barbijos a pisotear y quemar debían ser muchos, bastante más que la suma de los nuestros. Contando a King_mati, que no pudo venir, éramos nueve. Ocho en realidad, porque lord_pixa resultó ser King_mati, que armó la otra cuenta para postear en Poringa y a veces se confunde.

Finalizado el orden del día, nos tomamos el Nesquik sintiendo en carne propia las palabras del líder que supimos descubrir. Spider99, mama_de_stifler y hasta neo14875, todos nosotros entendimos que realmente éramos superiores. Mejores en todo. Moralmente, estéticamente… Bueno, del pobre adamsmitty podríamos decir que es la excepción a la regla, pero morocho y gordo como es, calza más sentido de la libertad que cualquier keynesiano de mierda, y además tiene registro y el padre le presta el auto.

Mientras le hacíamos el aguante a keloke_palermo hasta que llegara la madre, que lo pasaba a buscar a las ocho y media, nos escribió lord_pixa avisándonos que los zurdos estaban preparando una jugada contra nuestro gurú y que la habían bautizado El exorcismo de la vaca mala. Veggieloki22, que se había conectado y esperaba las noticias del encuentro, sugirió que ese era el título de un video porno que le pareció haber visto no hacía mucho.

Lo que decía tenía sentido, porque lord_pixa nos estaba hablando con su identidad de P! y no con la de T! lo cual nos hizo dudar. Así que por mi parte le pregunté a lord si no estaba fumando sustancias raras, y de paso traté de sonsacarle a Veggie bajo qué circunstancias había accedido al video (cada vez me parecía menos que fuera una chica).

Fue entonces que lord_pixa se desconectó y todos pensamos que se había ofendido. Pero a los pocos segundos apareció King_mati y escribió en mayúsculas: ¡ES POSTA! Mama_de_stifler se me acercó y me dijo al oído: "Pedile que se calme un poco". Le trasladé el mensaje. Entonces king_mati sacó el dedo del shift y nos respondió: "ok. pero son datos, no opinión. ¿a qué se van estar refiriendo con ese título?".

El exorcismo de la vaca mala era un evento de Facebook fechado para la semana siguiente. No detallaba nada además de la hora y dirección. Mama_de_stifler, que es un viejo como de 35 años, tenía un perfil activo en FB y le puso me gusta y asistiré. Ya había unos 200 que confirmaban, muchas aborteras con marco verde del que sea ley. El resto de nosotros, que no entraba a esa red desde hacía siglos, recurrió a Olvidé la contraseña para poder recuperar la cuenta. Buscamos la fan page del genio y comenzamos a seguirlo para hacer bulto. El último posteo era de un acto en Rosario, donde le hablaba a su público con la contundencia acostumbrada, vestido con campera de cuero negra a pesar de los más de 30 grados de temperatura: eso es tener pelotas, el Peluca sabe. Le puse Me gusta y después lo cambié por Me encanta; pero me pareció cosa de putos el corazoncito y lo cambié de nuevo por Me gusta a secas.

Lo de la quema de barbijos ya había quedado en segundo plano. Newq_shaman estaba furioso. Decía que la convocatoria de FB era un violento y directo ataque a nuestras creencias fundamentales, o sea la libertad, y que teníamos que actuar en consecuencia. Nos dijo que el padre era policía y podía conseguir una de las varias pistolas que guardaba en la casa, tal vez dos. Nos pareció que estaba bien y votamos en conformidad. Si había una segunda arma disponible, me la darían a mí. Newq_shaman se puso eufórico y gritó: “¡Los vamos a pasar por encima a esos zurdos de mierda!”. La voz y la expresión de los ojos le salieron tan idénticas a las de “él” que nos contagió a todos el entusiasmo y gritamos algo como como un yiaaahhh vikingo que nos salió desde lo más profundo.

Llegó el día y efectivamente tuvimos dos pistolas. Me había pasado toda la mañana viendo tutoriales en Youtube sobre cómo usarlas, así que ya me consideraba un experto tirador. El lugar, descubrimos, era una sala de teatro en San Telmo. Y el evento, una obra a la gorra. Entramos. No se entendía nada. No se sabía si era drama, comedia, ciencia ficción o terror. No había vacas ni buenas ni malas, nada que se asociara con nuestro guía, hasta que oímos en escena el diálogo revelador: "¿Esa es tu ley?", preguntaba una mujer vestida de monja. "Sí, es mi ley, ¡Mi ley!", le respondía el que debía de ser el exorcista. Listo, no quedaban dudas, claramente el lugar estaba lleno de parásitos y había que hacerlos mierda. Empezamos a disparar hasta vaciar los cargadores.

Nos enteramos por Twitter que bajamos a cinco zurdos y hubo muchos heridos. Fue un buen comienzo de limpieza. Yo creo que al gurú le gusta esto, seguro lo postea. En los noticieros pasan a cada rato las imágenes que captaron las cámaras callejeras: Newq_shaman y yo corriendo por Defensa. Nadie podría reconocernos: somos dos tipos vestidos de negro, encapuchados y con barbijos cubriéndonos la cara, fue una suerte no haberlos quemado.

Ahora nos toca discutir si conviene atribuirnos públicamente el acto. Un video en el canal sin mostrar la cara, ahí sí podríamos ponerlo a adamsmitty encapuchado, tipo KKK pero en negro. Una nota a los medios que diga: somos Los Privados de la Libertad y llegó nuestra hora o algo así. Qué sé yo, tiro ideas. Que nos vayan conociendo, y si nos matamos, nos matamos.

Los Privados de la Libertad. Qué buen nombre se le ocurrió a Veggieloki22. No sé si será hombre o mujer, pero ahora, en mi cabeza, tiene las tetas de Mia Khalifa y se bambolean y rebotan, rebotan, rebotan, rebotan, así, sí, así.