Las fábricas siguen mostrando números de mejora sostenida y se posicionan como uno de los puntales de la recuperación del PBI del año 2021. La Unión Industrial Argentina (UIA), dio a conocer los datos de noviembre, que reflejaron una suba intermensual (versos octubre) de 5,7 por ciento; a la vez que se repotó una mejora de 12,9 en la comparación interanual. Con esas cifras, los primeros once meses del año acumularon un aumento de 16,1 por ciento interanual y de 7,3 por ciento respecto de 2019.

Por primera vez en mucho tiempo, 12 de las 12 actividades que componen el indicador de la UIA "tuvieron tuvieron aumentos interanuales, mientras que respecto del mismo mes de de 2019 (aislando el efecto de la pandemia) se registraron subas en la mayoría de los sectores (11/12): la excepción fue Refinación del petróleo".

Las mayores subas en noviembre estuvieron por el lado de los autos, con una suba de 42,7 por ciento con respecto a 2020 y 71,6 respecto a 2019, "traccionado principalmente por el buen desempeño de las exportaciones, mientras las ventas al mercado interno continúan con una dinámica positiva aunque levemente rezagada producto de restricciones de oferta, por faltantes globales y por las dificultades en la logística internacional".

El otro rubro fuerte fue la industria Metalmecánica, con una suba interanual de 12,8 y 15,7 respecto de 2019, la quinta suba consecutiva contra este año. Dentro del sector, entre las ramas más dinámicas se encuentran maquinaria agrícola (49,6 interanual y 18,4 vs. 2019), carrocerías, remolques y semirremolques (34,9 y 23,3 vs. 2019), y autopartes (16,4 por ciento y 13,9 por ciento vs. 2019).

Asimismo, el sector de Sustancias y productos químicos registró una suba de 11 por ciento con respecto a 2020 y de 12,7 contra el mismo mes de 2019. "Las variaciones reflejan una base de comparación bastante elevada en 2020, dada la gran demanda de diferentes rubros del sector debido a los cambios en los patrones de consumo generados por la pandemia", expresaron desde la UIA.

Por otra parte, otros sectores mostraron subas tanto interanuales como respecto a 2019, aunque con heterogeneidades al interior del sector. Entre estos se encuentra, según la UIA, Alimentos y Bebidas, que registró una suba interanual de 5,2 por ciento, mientras que contra el 2019 la suba fue de 6,8 por ciento. "Dentro del sector, se observan algunos rubros con buen desempeño como arroz, gaseosas y galletitas, mientras que otros como carne y yerba mate tuvieron un peor desempeño", detalla el trabajo. Algo similar se observa en el sector de Papel y Cartón, que registró una suba de 3,9 y 9,8 contra 2019.

Lo opuesto ocurrió con el sector de Refinación de Petróleo, que se encontraba más rezagado en relación al resto de los sectores y mostró una suba interanual de 18,7 por ciento, impulsado por la suba en la producción en Vaca Muerta, aunque se ubicó por debajo de los niveles de 2019 (-3,2 por ciento). Por el contrario, en el sector de Electrónicos se registró la situación inversa: "la rápida recuperación durante el segundo semestre de 2020 dejó una alta base de comparación, por lo que el sector se contrajo un -26 por ciento interanual en noviembre", mientras que contra 2019 mostró una suba considerable (36,5 por ciento).

La entidad que comanda Daniel Funes de Rioja detalló además que, con los datos de diciembre, "los indicadores cerraron el año 2021 con una situación dispar: en general hubo recuperaciones luego de los bajos niveles del 2020". Las mayores se vieron algunos indicadores vinculados al agro (Liquidación de divisas CIARA 61,8 interanual y 38,3 por ciento vs 2019, y los Patentamientos de maquinaria agrícola 56,1 por ciento y 43,9 vs. 2019, producto de los altos precios internacionales), como también aquellos ligados a la producción industrial. Por el contrario, aquellos indicadores asociados al consumo registraron subas interanuales pero al comparar con 2019 tuvieron un panorama más desfavorable: tal es el caso de la recaudación de IVA DGI (+7% i.a. y -12,1% vs 2019) como también de las ventas al mercado de naftas (4,6 y -31,5 vs 2019).