El 2 de marzo Salta dará inicio al ciclo lectivo 2022. En ese sentido, el gobierno de Salta, informó ayer que estudiantes y docentes tendrán prioridad para vacunarse contra la covid-19. El objetivo es garantizar la presencialidad plena en todas las escuelas y colegios de la provincia.

En esa línea, el ministro de Salud Pública, Juan José Esteban, impartió directivas para fortalecer la campaña de vacunación para toda la comunidad educativa, dándoles prioridad en todos los centros de salud, hospitales y puestos móviles habilitados. Como otra medida, la próxima semana habrá un vacunatorio móvil recorriendo diferentes lugares de la Capital, para que estudiantes, personal docente y no docente y la población en general pueda inmunizarse.

Al respecto, Fernando Mazzone, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), aseguró que es necesario priorizar la seguridad sanitaria de la comunidad educativa, por lo que, hay que analizar los porcentajes de vacunación hasta fines de enero, tanto en docentes como en estudiantes de la provincia. En el caso que dichos números sean bajos comparados con la población del sector, se debe promover el uso del pase sanitario escolar.

"Sabemos que la vacuna no es obligatoria, pero a las pruebas me remito cuando vemos que el mayor porcentaje de internados por covid-19, no sólo en Salta sino en el país, no recibió vacunas", manifestó. En el reporte que dio a conocer ayer el gobierno provincial, se supo que existen 137 pacientes internados en unidades de terapia intensiva en la provincia, y que de esos el 82% no se aplicó ninguna dosis.

Por otro lado, el Sistema de Información Sanitaria Argentino (SISA), certificó que en la provincia de Salta, hasta el 18 de enero último, se aplicaron 196.418 dosis de vacuna contra covid-19 a individuos de entre 3 y 11 años de edad, y 169.007 a la franja comprendida entre los 12 y los 17 años.

De esos totales, 130.843 son primeras dosis a niños de entre 3 y 11 años y 104.525 a adolescentes de entre 12 y 17 años. En cuanto a segundas dosis, se aplicaron 65.513 a niños de entre 3 y 11 años y 64.142 a adolescentes de entre 12 y 17 años.

De acuerdo con los datos poblacionales, el programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de Salta, tiene como población objetivo para la vacunación a aproximadamente 240.000 niños de entre 3 y 11 años y 150.000 adolescentes de entre 12 y 17 años.

Por lo que, según estos datos, sólo el 54,5% de niños entre 3 y 11 años recibió la primera dosis y el 27,2% completó el esquema con la segunda dosis. Mientras que el 69,6% de los adolescentes entre 12 y 17 años recibió la primera dosis y el 42,7% completó esquema con la segunda dosis. Sumando ambas poblaciones, el porcentaje de individuos vacunados con la primera dosis alcanza el 60,3 %, mientras que el 33,2% completó el esquema con la segunda dosis.

Mazzone también se refirió al crecimiento de la cantidad de niños y niñas internados por covid-19 en todo el país, por lo que instó a que se continúen las campañas de vacunación en todo el territorio provincial, sin dejar de lado que la vacunación en los menores exige el consentimiento de los padres, madres o tutores.

Al ser consultado sobre la posibilidad de exigir un pase sanitario escolar, el titular del Consejo Provincial de Educación Católica (COPRODEC), Roberto Suaina, precisó que el Gobierno nacional primero debe emitir acciones legales para resguardar a las autoridades educativas. Un ejemplo sería que desde Nación, se decrete que la vacuna sea obligatoria.

Aseguró que se está ante una situación delicada cuando se habla de la vacunación, pero "es hora que el gobierno tome medidas relacionadas al tema y empecemos a ver normativas legales donde lo crea conveniente al pase y así, le de la cobertura legal a las instituciones para exigirlo". "Hoy por hoy, la admisión (a las escuelas), no la puedo reglamentar en función a un pase sanitario", consideró.

La jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, indicó ayer que "la meta de los ministerios de Salud y de Educación es comenzar el ciclo lectivo con la mayor cantidad de alumnos, maestros, profesores, directivos y personal no docente vacunados, para que tengan un espacio seguro para estudiar y trabajar”. Agregó que “agentes sanitarios recorrerán las 30 escuelas con régimen de verano que funcionan en la provincia, para acercar la vacuna a toda la comunidad educativa”.

Lo que sí está claro para Suaina, es que se debe concientizar que "nunca más hay que volver a la virtualidad". Afirmó que la educación es de primera necesidad y por lo tanto, se cometió un error al no haberla visto en el inicio de la pandemia como una actividad esencial. "Hemos terminado dando una muestra que (los alumnos) estaban más cuidados en los colegios, que en las casas", expresó, debido a la cantidad de deserción estudiantil y retrocesos en las trayectorias escolares que hubo.



Por ello, insistió que se debe remarcar que la vacuna está bien, incluso, contó que en diciembre desde el Consejo, recomendaron a los docentes que se empiecen a aplicar la dosis de refuerzo. "El Ministerio de Salud, nos avisaba a los colegios que estaban a disposición la tercera dosis", recordó.

Si bien, indicó que la vacunación no es obligatoria, al igual que Mazzone, le parece correcto que se apliquen si se tiene en cuenta la cantidad de personas internadas en los nosocomios. "Si bien, generó desconfianza, hoy vemos que no ha habido problemas con ella", manifestó, instando a que la comunidad educativa debe estar tranquila al inicio del período lectivo.

Para Suaina, se debe priorizar el derecho a la educación y no dejar de lado, las consecuencias educativas que se fueron marcando en estos últimos dos años.