El español Rafael Nadal (6º) se metió en las semifinales del Abierto de Australia este martes luego de evitar, a pesar de sus problemas físicos, la remontada del canadiense Denis Shapovalov (14º), al imponerse por 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3 en la Rod Laver Arena.

“No sé cómo lo he hecho, estaba destrozado. Ha sido muy duro y hacía mucho calor. Fui afortunado al principio del quinto. No me estaba encontrando bien con mi estómago, me tomaron la tensión y comprobaron que estaba bien. Me dieron una pastilla para mejorar, eso es todo”, aclaró el zurdo después de acusar las intensas temperaturas del Melbourne Park.

Para Shapovalov, en cambio, el calor fue el menor de sus problemas. “Son todos unos corruptos”, espetó el canadiense nacido en Tel Aviv al juez de silla Carlos Bernardes, que le respondió que se concentrara únicamente en el juego.

Una vez finalizado el encuentro, Shapovalov continuó con sus quejas. "Le respeto (a Nadal) pero tiene que haber ciertos límites. No solo juegas contra él, también compites contra el juez. Es muy duro y frustrante sobreponerte a todo esto”, disparó el joven de 22 años.

“Me equivoqué al decir que son corruptos, pero me quedo con mi versión. Es injusto ver las veces que Rafa se sale con la suya en esto. Claro que recibe trato preferente, se toma mucho tiempo entre puntos y sets, por eso tardamos tanto. ¿Cómo puedes recibir atención médica e ir al baño en el mismo descanso?”, agregó el canadiense, quien dio la nota en la ronda anterior al eliminar al alemán Alexander Zverev (3º).

Contra Berrettini en semis

Nadal se enfrentará en semifinales con el italiano Matteo Berrettini (7º), quien también tuvo que trabajar largo y tendido para meterse entre los cuatro mejores. Fue 6-4, 6-3, 3-6, 3-6 y 6-2 ante el francés Gäel Monfils (17º) en el segundo turno de la jornada.

El español de 35 años, en busca del récord de 21 Grand Slams, alcanzó las semifinales de un GS por 36ta. ocasión y se acercó al serbio Novak Djokovic, que tiene 42 participaciones y ocupa la segunda posición en una lista liderada por el suizo Roger Federer, con 46.

Los otros semifinalistas se definirán este miércoles por la madrugada. Desde la 1 (hora argentina), el griego Stefanos Tsitsipas (4º) irá contra el italiano Jannik Sinner (11º), mientras que a partir de las 5:30 el favorito ruso Daniil Medvedev (2º) se las verá con el canadiense Félix Auger-Aliassime (9º).

Barty y la maldición local

Mientras tanto, la esperenza local Ahsleigh Barty (1º) no tuvo piedad de la estadounidense Jessica Pegula (21º) al superarla por un contundente 6-2 y 6-0 para clasificarse a semifinales del Abierto por segunda vez en su carrera.

Barty, que se enfrentará en la siguiente ronda a la estadounidense Madison Keys (51º), intentará poner punto final a la maldición local en un major aussie que no cuenta con una campeona australiana desde que Chris O’Neil alzara el título en 1978.

El público celebró con efusividad el pase de la única sobreviviente local (ganadora de Roland Garros 2019 y Wimbledon 2021) en el cuadro pero se quedó con ganas de más después de que Barty cerrara el partido en tan sólo una hora y tres minutos.

Keys, por su parte, venció con comodidad el otro partido de cuartos de final a la checa Barbora Krejcikova (4º) por 6-3 y 6-2 e intentará dar la sorpresa y alcanzar la que sería su segunda final de Grand Slam, después de que cayera ante su compatriota Sloane Stephens en la final del Abierto de Estados Unidos de 2017.

Este martes, desde las 21 (hora argentina), la estadounidense Danielle Collins (30º) se medirá con la francesa Alizé Cornet (61º) en busca del pase a la otra semifinal, mientras que la polaca Iga Swiatek (7º) se enfrentará a la sorpresa estonia Kaia Kanepi (115º) desde las 23.