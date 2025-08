La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, denunció al periodista Javier Negre de La Derecha Diario, por "rebelión", "amenazas" e "intimidación pública". La denuncia penal se presentó de manera personal este lunes en Comodoro Py. Según informó Noticias Argentinas, la denuncia de la vicepresidenta también incluye los delitos de "asociación ilícita" y “atentados contra el orden público”.

En tanto, desde La Derecha Diario respondieron a la acusación y aseguraron que la denuncia de Villarruel es una represalia porque el medio se dedicó a "exponer sus traiciones contra Milei".

Esta no es la única denuncia que Villarruel radicó en la Justicia, ya que también sumó una -que no es contra Javier Negre- por "amenazas con armas o anónimas". En esta segunda denuncia, en principio, no se conoció quién podría haber sido el autor de los supuestos delitos contra ella.

Los cruces con el periodista denunciado

Desde hace varias semanas hay cruces y disputas entre Villarruel y Negre. De hecho, el periodista español, en varias entrevistas, cargó contra la titular del Senado. "Javier Milei tiene mucha razón, ha estado aguantando muchas traiciones. Hay consultoras contratadas por ella para atacar a Javier Milei. Utiliza el Senado para bloquear el cambio en Argentina", lanzó Negre.

La presentación judicial de Villarruel escala a un nuevo nivel la interna y la crisis política en la cúpula del Gobierno. Se produce en un clima de máxima tensión, días después de que se le impidieran el ingreso al acto de La Rural que encabezó el presidente Javier Milei y de que el diputado José Luis Espert la declarara "fuera del proyecto".