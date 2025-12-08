Omitir para ir al contenido principal
Advierten sobre el colapso de los ingresos

El 72% de los trabajadores no cubre la canasta básica

El fenómeno del “trabajador pobre” alcanza a los empleados formales e informales. 7 de cada 10 empleados no cobra $1 millón por mes. La pobreza residual y el pluriempleo.

Rappi, delivery
Rappi, delivery Buenos Aires, 5 de diciiembre de 2025 Rapi Pedidos Ya Trabajo precarizado (guadalupe lombardo)

