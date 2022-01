A una semana de que los gremios docentes sean convocados para la paritaria 2022, la titular de Ctera, Sonia Alesso, adelantó que un eventual acuerdo salarial deberá incluir “una cláusula de revisión por inflación” y advirtió a los gobiernos provinciales y el nacional que “si quieren tener presencialidad, se tienen que dar las condiciones epidemiológicas adecuadas” para que docentes y estudiantes no corran riesgos frente al Covid.

Las expresiones de la secretaria general del gremio mayoritario a nivel nacional abrieron la antesala de lo que será la postura con que los representantes gremiales se sentarán en la mesa de negociaciones, una vez que el gobierno nacional los convoque.

La paritaria docente tiene fecha para la primera semana de febrero, con lo cual se espera que “para los primeros días de la próxima semana seamos convocados”, indicó la dirigente.

"El Estado debe garantizar la presencialidad"

Alesso dejo claro que a Ctera considera “necesaria la presencialidad” en las aulas, pero subrayó que eso “es una tarea que los estados nacional y provinciales deben garantizar”.

“Si quieren tener presencialidad, se tienen que dar las condiciones epidemiológica adecuadas”, sentenció y planteó una serie de puntos que los gremios llevarán a la mesa paritaria.

“Tiene que darse una discusión acerca de los protocolos, qué hacer en caso de que haya chicos contagiados y cómo va a ser el tema de los hisopados, cómo se van a garantizar las condiciones de trabajos en lugares donde el edificio escolar no tiene condiciones de circulación de aire. Son temas que se tienen que discutir tanto a nivel provincial como nacional”, apuntó en declaraciones a LT9.

La razón por la cual estos puntos deben quedar claro es “porque nos preocupa la cantidad de chicos contagiados”. “Todavía hay un porcentaje alto de chicos y dosis sin vacunar o completar dosis”, dijo y remarcó que Ctera insta a las familias para que los niños y niñas inicien el esquema. “Las vacunas salvan vidas”, puntualizó.

Aumento por encima de la inflación y paritaria abierta

Por otra parte, Alesso sostuvo que la discusión por las condiciones de trabajo y la vuelta a clases en situación de pandemia son algunos de los temas de la agenda paritaria. El otro será la cuestión salarial.

“Esperamos tener una buena discusión salarial para recuperar lo que ha sido un año difícil de inflación”, definió la dirigente y adelantó dos de los ejes que los gremios pondrán sobre la mesa.

Uno de ellos será “que ningún trabajador quede con un aumento por debajo de la inflación” y el otro es que se incluya una cláusula de revisión para el caso de que la inflación supere la pauta acordada inicialmente.

“Se calcula que va a ser un año mejor que el 2021. Igualmente tenemos que discutir una cifra de aumento y una paritaria abierta que pueda corregir en forma inmediata” cualquier deterioro del salario, indicó.

Por otra parte, sostuvo que la falta de una ley de presupuesto 2022, que no fue votada por un boicot de la oposición de Juntos por el Cambio, sea un problema para la discusión salarial. “El problema no es no tener presupuesto sino que no se puede establecer una pauta de inflación anual”, concluyó la dirigente.