Chile es tierra de resistencia y rebeldía popular, de cuerpos insurrectos que buscan tomar las calles para reclamar y crear otras formas de la vida en común. En este contexto, surgió Excéntrico, una muestra de cine no competitiva, independiente y autogestionada que se ubica en el territorio de las pornografías críticas, reuniendo producciones que exploran las políticas del placer, la disidencia sexual y la representación explícita del sexo.



En diálogo con Las12, Nicola Ríos -programador de la muestra- comenta que este evento “busca promover la discusión sobre las políticas de producción, representación y distribución de obras cinematográficas que abordan las sexualidades explícitas, abriendo espacios para la imaginación a través del encuentro entre obras fílmicas, audiencias, realizadorxs y performers”. Para su tercera edición, Excéntrico viene a profundizar en lo pornográfico como forma de acción política y a la vez como lenguaje cinematográfico encarnado y comprometido con ciertas políticas sexuales: la reivindicación de las prácticas y comunidades BDSM subalternizadas por la moral sexual, las luchas por la descriminalización y el reconocimiento del trabajo sexual, las desestabilizaciones éticas y estéticas en torno a lo heterocentrado, y las herramientas que el territorio pornográfico provee para amplificar la denuncia de los gobiernos neoconservadores, neoliberales y necropolíticos de nuestros países del sur global.

La programación reúne más de 80 obras cinematográficas de 17 países en donde se abordarán las políticas radicales pro-sexo frente a asuntos como el trabajo sexual, las prácticas BDSM y el porno heterocentrado. Además, cuenta con cuatro programas elaborados por curadorxs invitadxs a la muestra. En primer lugar, la sección PopPorn: 10 años de resistencia en Brasil, curado por Tino Monetti, programador de cine e integrante del festival de sexualidades PopPorn de Brasil.

La gata sobre el tejado caliente, de Valentina León, 2020

Luego, la sección Putxs en pantalla: retratos del trabajo sexual en primera persona, curado por María Riot, trabajadora sexual argentina y activista por los derechos de las trabajadoras sexuales. Le sigue A Contracorriente: Fuetazos audiovisuales BeDeSeMeros, segmento curado por Oscar David Tamayo (AKA Severina) quien es parte del Festival BDSM de Bogotá. Por último, se incluye la sección Porno heterotraidor: una mirada a placeres hetero-anormados, curado por Paula Vidal, fundadora y directora creativa de la muestra Excéntrico. Se destaca también el programa Éticas, políticas y poéticas del nuevo porno chileno que reúne 13 cortometrajes producidos en Chile entre 2019 y 2021. Toda esta programación se exhibirá del 22 al 29 de enero entre las ciudades de Valparaíso y Santiago.

Por último, vale resaltar dos actividades presenciales/virtuales que buscan tejer redes entre activistas e investigadorxs de Chile y Argentina: la presentación del libro El dedo en el porno (editado por Madreselva y compilado por quien aquí escribe) y el panel sobre trabajo sexual a cargo de sus protagonistas en el que participará Georgina Orellano (AMMAR), Mistress Noelia (Erotida Films) y Josecarlo Henríquez (TS y activista de la disidencia sexual).

Nuevo Porno Chileno, desde el Distrito Buenos Aires

Luego de la muestra en el país vecino, Excéntrico cruza la cordillera para el evento Distrito Porno: Foco Chile que se realizará el próximo jueves 03 de febrero a las 20 hs en Casa Brandon. Cuenta con la co-organización del colectivo Hasta las tetas que viene gestionando espacios abiertos y seguros de visualización y charlas en torno a materiales porno producidos por fuera de las capitales del norte global. La actividad se centrará en el paisaje del nuevo porno/posporno chileno producido entre 2019 y 2021, para mostrar toda su diversidad de poéticas, políticas y lenguajes.



La producción de pornografías críticas en Chile viene de larga data. Basta recordar los videos y performance postpornográficas de los 2000 en donde se cuestionaron la dictadura y el fascismo, el conservadurismo, las jerarquías católicas y la moral judeo-cristiana sobre los cuerpos sexuados. Acerca de la conexión entre esa tradición y las producciones actuales, Nicola Ríos aclara que “eso claramente está presente en el nuevo porno chileno, pero no es lo único. Claro que hay exploraciones, divergencias de ese tono que ha dominado muchas de las producciones y que sigue apareciendo. Pero también hay toda una escena de producción de trabajadorxs sexuales que vienen haciendo porno y están construyendo una especie de discurso de autor dentro de la producción pornográfica. También aparece la exploración del humor o miradas súper biográficas e intimas”.

Tiempo Santo, de Andrés Valenzuela, 2020.

La proyección extendida presentará una selección de realizaciones porno, eróticas y BDSM que durará de más de dos horas. Los cortos Pikachu vs Piñera (Dir.: Fernanda Herrada y Vesania Versatil, 2021), Fuck the fascism: el cruce de dos mundos (Dir.: María Basura, 2020) y Comunicado / Yeguada Latinoamericana (Dir.: Cheril Linett, 2019) critican al sistema político neoliberal, la historia colonial y el herocispatriarcado con la misma furia y rebeldía. Las prácticas BDSM y los juegos de rol brillan en Tiempo santo (Dir.: Andrés Valenzuela, 2020), Decodificando el deseo Vol 1 (Dir.: Olympia Loló y Erotida Films, 2021) y La gata sobre el tejado caliente (Dir.: Valentina León, 2020). El terreno de lo íntimo se hace presente en los cortos Fototropismo positivo (Dir.: Joaquín Briceño, 2021), Mi Sodoma narcótica (Dir.: JoseCarlos Henríquez, 2021) y Sexhibicionismo (Dir.: Jorge the obscene, 2021). También habrá lugar para algunos cortometrajes pospornográficos de comienzo de los 2000 como Esto es Chile (Dir.: Colectivo Subporno, 2010) y No pasa más (Dir.: Edwin Wincy Oyarce, 2015). Como cierre habrá un conversatorio en el que participarán Ornella Bodratto (integrante del colectivo Hasta las tetas), Nicola Ríos (Muestra Excéntrico) y –vía zoom- lxs realizadorxs del nuevo porno chileno.

Excéntrico virtual

A partir de la pandemia, muchos festivales internacionales de porno comenzaron a utilizar plataformas virtuales y así abrirse paso a la audiencia internacional. En lo particular, la muestra Excéntrico tendrá una itinerancia virtual del 07 al 14 de febrero. En esos días estará disponible gran parte de la programación prevista para Santiago/Valparaíso y del panorama del nuevo porno chileno que se verá en Buenos Aires. La venta de entradas online estará disponible desde el 29 de enero en su web.

Fuck the fascism, un cruce entre dos mundos, de María Basura, 2020.

Nicola Ríos asegura que el uso de las plataformas virtuales está generando nuevas formas de circulación para los festivales. “Esto es algo que muchxs experimentamos para seguir produciendo cercanía erótica en tiempos de distancia física. A nosotrxs se nos abrió esa posibilidad gracias a las plataformas de la red de salas de cine independientes de Chile, que también estaban sometidas a la precariedad que instaló la pandemia con el cierre de los cines y que pasaron al formato virtual”. La demanda de las audiencias, de lxs participantes internacionales y la solidaridad entre festivales fueron factores claves para que Excéntrico apostara a la exhibición virtual. Sobre este punto afirma que “la solidaridad entre productoras, realizadorxs, festivales y curadorxs es lo que ha permitido que muchos festivales hayan transcurrido en plataformas virtuales y no se ahoguen”. Estrategias colectivas, también en el porno, para enfrentar los tiempos que corren.



https://excentricofest.com/

TW: @excentricofest

IG: @excentrico.fest

Distrito Porno_Foco Chile: jueves 03 de febrero a las 20 hs en Casa Brandon (las entradas se adquieren por pre-venta online).