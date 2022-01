A Damon Albarn nuevamente se le salió la cadena. En un pasado no tan lejano, el músico inglés se caracterizaba no sólo por sus himnos en clave de pop sino también por su carácter confrontador. Y en la tarde del lunes entró en ese déjà vu, aunque se dio cuenta muy tarde. A propósito del recital que brindó ayer en el Walt Disney Concert Hall, donde presentó su último disco solista, The Nearer the Mountain, More Pure the Stream Flows, el líder de Blur ofreció el domingo una entrevista para el diario estadounidense Los Angeles Time. Durante la nota, Mikael Wood le preguntó si pensaba que los músicos modernos confiaban en el sonido y la actitud, poniendo como ejemplo a Taylor Swift. Pero el cantautor londinense pisó el palito, a tal punto de que afirmó que “ella no escribe sus canciones”. Al percatarse de la polémica que acababa de encender su entrevistado, el periodista refutó la aseveración y dijo que la artista estadounidense sí escribe y coescribe sus temas.



Entonces el igualmente líder de Gorillaz, proyecto que volverá a Buenos Aires el 30 de abril como parte del festival Quilmes Rock, fue a por más al establecer un paralelismo entre Billie Eilish y Ella Fitzgerald. “Eso no cuenta. Yo sé lo que es coescribir. La coescritura es muy diferente a la escritura. No estoy tirándole a nadie, sólo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que coescribe”, reflexionó el músico de 53 años. “Eso no significa que el resultado no pueda ser realmente bueno. Quiero decir, Ella Fitzgerald nunca escribió una canción en su vida. Cuando canto, tengo que cerrar los ojos y simplemente estar ahí. Supongo que soy un tradicionalista en ese sentido. Una compositora realmente interesante es Billie Eilish y su hermano (Finneas). Me atrae más eso que Taylor Swift. Es simplemente más oscuro, menos infinitamente optimista. Mucho menor y extraño. Creo que lo que hace Billie es excepcional”.

Antes de que esa edición entrara en imprenta, en la noche del domingo la entrevista apareció en la web del diario. Si bien al principio no generó ningún tipo de revuelo, al día siguiente la autora del hit “Bad Reputation” replicó un tuit de Los Angeles Times que destacaba el ninguneo de parte de Albarn. Además, añadió: “Damon Albarn, era tu fan hasta que vi esto. Yo escribo todas mis canciones. Tu opinión en caliente es falsa y bastante dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero está muy mal que desacredites lo que escribo”. Como para que no quedara ningún tipo de dudas sobre su decepción y bronca, la música, a manera de postdata, volvió a usar esa red social con un posteo que rezaba: “Yo escribí este tuit completo sola, en caso de que te lo estés preguntando”. En las últimas horas, la respuesta de Swift (cuya cuenta tiene casi 90 millones de seguidores) alcanzó medio millón de likes y poco más de 100 mil retuits.

En 2020, la de Nashville lanzó dos discos que rankearon en las listas de los mejores álbumes del año: Evermore y Folklore, especialmente este último. En tanto que el año pasado publicó las nuevas versiones de Fearless (2008) y Red (2012), dos de sus seis primeros trabajos discográficos, cuyos másters perdió tras llevar a juicio al promotor de talentos Scott Braun, quien los había adquirido. Al mismo tiempo, Taylor Swift, que ha sido elogiada por figuras del calibre de Paul McCarteny, compuso canciones para artistas como Miley Cyrus, Calvin Harris y el legendario compositor Andrew Lloyd Weber. También se encargó de la banda de sonido de la película The Hunger Games. No obstante, si nos remontamos a 2006, su single “Our Song”, incluido en su homónimo disco debut, la convirtió en la persona más joven en escribir temas sin ayuda de nadie. En cuestión de meses, el tema llegó al puesto uno en la lista de canciones de música country de su país.

Tras el último tuit de Swift, Damon Albarn se dirigió a ella por la misma vía y afirmó que todo fue un malentendido. “Estoy totalmente de acuerdo con vos”, escribió el artista que en 2021 lanzó su primer disco solista en siete años. “Tuve una conversación sobre composición de canciones y, lamentablemente, se redujo a esto. Me disculpo sin reservas y sin condiciones. Lo último que querría hacer es desacreditar tu composición. Espero que entiendas”. El músico británico retomó el lunes la polémica a lo largo de su recital en el Walt Disney Concert Hall. Aparte de tocar los temas de su último álbum en solitario, hizo canciones de su proyectos grupales como “Song 2”, de Blur, que de paso dedicó al periodista Mikael Wood, quien le preguntó si la tocaría, antes de “arrojarse al abismo de las redes sociales”. Lo único que le faltó para limar asperezas fue invitar a Taylor Swift a que se subiera al escenario.

Si bien varias personalidades saltaron a defender a la cantante, el apoyo más llamativo vino del lugar menos imaginado. Apenas se enteró de la noticia, el presidente electo chileno, Gabriel Boric, aprovechó Twitter para manifestarle el apoyo tanto suyo como del resto de los y las “swifties” (tal como se le llama a los fans de la artista) de la nación austral a Taylor Swift. En inglés, el primer mandatario del vecino país escribió: “Acá en Chile tenés un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón. No tomes en serio a los chicos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención. Abrazos desde el sur, Taylor”. Por el momento, la cantautora, que no es muy afín a las redes sociales, no le respondió. Aunque Albarn, cuando lo lea, sin duda pensará que en la capital uruguaya (ciudad a la que le dedicó un tema en su nuevo disco, “The Towers of Montevideo”) son más copados.