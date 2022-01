Hoy es día de firmas en el parque Independencia. La dirigencia de Newell’s espera por el arquero Mauricio Arboleda y el delantero Juan Manuel García. Ambos jugadores son refuerzos para el equipo de Javier Sanguinetti y se sumarán por la tarde a las prácticas en Bella Vista. Por el paraguayo Luis Amarilla, Vélez posterga la respuesta a la oferta de los leprosos.

Arboleda llegó ayer a la ciudad y se realizó por la tarde la revisación médica. Hoy firmará contrato por seis meses proveniente de Rayo Vallecano. Pero su vínculo tiene una cláusula de renovación automática del préstamo hasta fin de año si el club español no reclama por su regreso. El arquero colombiano era la tercera opción en el plantel de Rayo Vallecano por lo cual es muy probable que su permanencia en el parque Independencia se extienda hasta diciembre.

En cuanto a García, el ex delantero de Unión acordó de palabra su contrato con los leprosos por una temporada. El jugador se fue libre del tatengue, no quiso renovar, por lo cual se suma a Newell’s con el pase en su poder. Hoy García firmará su vínculo para luego ser presentado por el club. De igual forma, para Sanguinetti la llegada de García no resuelve los problemas en el armado ofensivo del equipo. El técnico quiere de nueve titular a Amarilla, pero Vélez omite responder a la oferta formal de los rojinegros. La expectativas de que de igual forma se haga la transferencia responde a la elección del delantero de la selección de Paraguay por venir a jugar a Newell’s. Caso contrario, es muy probable que la relación entre Vélez y Amarilla entre en conflicto dado que el jugador no tiene lugar en el primer equipo de Liniers.