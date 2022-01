Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 ingresan en la recta final con apenas cuatro fechas por delante, y en esta doble jornada sólo Ecuador -si obtiene cuatro puntos- podría sumarse a Brasil y Argentina en la lista de clasificados.



El seleccionado ecuatoriano trabaja a las órdenes de Gustavo Alfaro con vistas a jugar este jueves ante Brasil en Quito, y la discusión en ese país está centrada en la decisión del gobierno de que el cotejo se realice sin público debido a un rebrote de coronavirus.



Pero el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, consideró que es una "equivocada decisión" que el partido se juegue sin público, en rechazo al pedido del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), que solicitó jugar con el 60% del aforo del estadio.

Además, Egas afirmó que la FEF ha cumplido las reglas de bioseguridad "con excelentes resultados y en esta ocasión serán cumplidos. Nos dejaría en muy mal predicamento que Ecuador se convierta en el único país de la región en jugar sin público, cuando países como Argentina, Brasil y Uruguay han autorizado aforos del 100%, Colombia al 75% y Perú, que tiene una política más restrictiva, el 30%", abundó el dirigente.



En este punto, el delantero Antonio Valencia cuestionó la decisión del gobierno. "En el momento en el que más la Tricolor necesita de su gente, suceden cosas carentes de lógica", escribió el jugador en Twitter.



Por otra parte, Alfaro convocó al extremo izquierdo Aarón Rodríguez (Deportivo Macará); Michael Carcelén (mediocampista de Barcelona de Guayaquil) y Janner Corozo (delantero de Delfín), debido a las ausencias de Angel Mena, Jeremy Sarmiento y los defensores Luis Fernando León y Byron Castillo.



Luego de enfrentarse ante Brasil, Ecuador viajará a Lima para medirse en el clásico contra Perú.

Debuta Pekerman en la Vinotinto

Esta doble fecha convierte a Venezuela en árbitro de la clasificación de Uruguay y Bolivia. El desembarco de José Pekerman al frente del seleccionado vinotinto significó el regreso de figuras como Wuilker Faríñez, Yeferson Soteldo, Tomás Rincón y Josef Martínez.

La convocatoria incluyó a Telasco Segovia (Deportivo Táchira), Yerson Chacón (Deportivo Lara) y al juvenil Wikleman Carmona, que juega en el New York Red Bull de la MLS.

En su primer partido por los puntos, luego de una serie de amistosos, Venezuela enfrentará a Bolivia este viernes en el estadio Agustín Tovar, de la ciudad de Barinas.



En tanto, el 1 de febrero, por la decimosexta jornada de las Eliminatorias, el equipo de José estará en Montevideo para enfrentar a Uruguay, que este martes informó dos bajas por coronavirus: el mediocampista Lucas Torreira y del delantero Diego Rossi.

Por este motivo, el nuevo entrenador Diego Alonso -reemplazante de Oscar Washington Tabárez- convocó a Agustín Canobbio (volante de Peñarol), Brian Ocampo (delantero de Nacional) y Fernando Gorriarán (mediocampista de Santos Laguna).



Uruguay ocupa la sexta posición de la tabla con 16 puntos, a uno de Colombia (última que estaría clasificando) y Perú (jugando repechaje), a falta de cuatro fechas para el final. En primera instancia, la Celeste debe visitar el jueves a Paraguay.



El Mellizo la ve difícil

Precisamente el entrenador del seleccionado paraguayo, Guillermo Barros Schelotto, admitió que la situación del equipo es "difícil" y que en el próximo partido en casa ante Uruguay sólo sirve ganar. La Albirroja ocupa el noveno puesto con 13 puntos y necesita la victoria para seguir con chances de pelear.



"Creo en el jugador paraguayo. Dependemos de un triunfo y de otros resultados pero mantenemos la ilusión de ir al Mundial", expresó el Mellizo en la previa a recibir a Uruguay en el estadio La Nueva Olla de Asunción, con un aforo del 80%.



El ex DT de Boca Juniors no contará con jugadores por lesión como Celso Ortiz, Omar Alderete, Andrés Cubas y Alejandro Romero Gamarra; tampoco con Jesús Medina, quien no fue cedido por CSKA Moscú, en tanto el defensor Fabián Balbuena debe cumplir una fecha de suspensión y recién podrá jugar contra Brasil, como visitante en Belo Horizonte.

Una "final" anticipada

Wilmar Barrios, volante del seleccionado colombiano, catalogó como "una final" el partido del próximo viernes en Barranquilla ante el Perú de Ricardo Gareca, por la fecha 15.



"Tenemos una final adelante, debemos jugar así. Nos jugamos mucho en casa. Independientemente de lo que ha pasado, esperamos que el arco esté abierto en este partido. Tenemos una nueva oportunidad para revertir esa situación. Estamos de locales y con nuestra gente", afirmó el ex volante de Boca Juniors en conferencia de prensa.



El seleccionado que dirige Reinaldo Rueda se posiciona cuarto con 17 puntos, la misma cantidad que Perú, pero acumula cinco partidos sin goles a favor en las Eliminatorias Sudamericanas.



Luego de recibir al combinado de Gareca, Colombia enfrentará en la próxima fecha a la Argentina en el estadio Mario Kempes de Córdoba.