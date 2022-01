Como sobreviviente y querellante en la causa conocida como Tragedia de El Rodeo, que se cobró la vida de 12 personas tras el alud sucedido el 23 de enero de 2014 en Catamarca, Sergio Díaz, opinó sobre la muerte de María Cannata, la joven de 27 años que el lunes fue arrastrada por la corriente del río El Tala. “Merece justicia. En Catamarca ya hay jurisprudencia que podría utilizar la Justicia para investigar las acciones y omisiones de los responsables de dar las alertas y evacuar”, dijo.

Cannata, fue arrastrada por la crecida del río el lunes por la tarde. La corriente se la llevó cuando intentaba sacar unas zapatillas que había dejado sobre unas piedras. La justicia intervino de oficio buscando a una segunda persona que supuestamente también habría perdido la vida en el agua, pero Díaz opinó que “el fiscal debería iniciar una investigación por el delito de estrago culposo”.

Díaz, quien también es abogado señaló que la tragedia de Cannata “Era algo evitable”. “Si la Justicia hubiera resuelto ya lo de El Rodeo, esto no hubiera vuelto a pasar. El fiscal debería empezar la investigación. La muerte sucedió porque los responsables no cumplen con la función. Hay jurisprudencia que es la causa de El Rodeo. Hay una Cámara de Apelaciones y fiscales que enviaron a juicio a un intendente y al director de Defensa Civil de aquel momento porque entendió que no cumplieron sus funciones. En este caso es igual”, refirió.

“La Ley de Defensa Civil dice que tenés que tomar las previsiones necesarias, emitir alertas, marcar zonas inundables y evacuar. Esa función de Defensa Civil y aéreas municipales. Los mapas que dan las alertas te dicen dónde está lloviendo y si está lloviendo en las nacientes saben que vendrá la creciente. Dónde estaba la policía en este caso que no fue a evacuar la zona”, advirtió Díaz refiriéndose al video viral sobre la muerte de Cannata en donde se observa la gente sin recursos intenta sacarla y no se ven uniformados en la zona previniendo el suceso.

“Hay tiempo de advertir. Esto paso es porque alguien no cumplió la tarea”, dijo y agregó que durante el suceso de El Rodeo, existen pruebas de que el Jefe de Policía de entonces supo una hora antes que podría suceder el evento y no envió al personal a evacuar a la gente”.

De esta manera, señaló que las muertes por la creciente del río El Tala, en donde es conocida la cantidad de personas que van a bañarse durante los días de calor, ya tenían antecedentes. “Está el chico Medina, cuyo caso fue en 2018. Se sabe que puede pasar y no hacen nada”, resaltó.

En este contexto, subrayó que si la causa por las muertes de El Rodeo ya tuviera sentencia definitiva y no hubieran pasado 8 años sin resolución, serviría como antecedentes para el Poder Judicial actué en esta muerte. “Es una deuda pendiente”, concluyó.