La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció la composición del nuevo gabinete de gobierno que estará integrado por 14 hombres y 10 mujeres que estarán a cargo de las secretarías y subsecretarías del Ejecutivo, entre ellas reconocidas científicas, historiadoras y economistas. En la lista también figuran funcionarios que fueron parte del gobierno del Poder Ciudadano del expresidente Manuel Zelaya depuesto en el golpe de Estado de 2009, y un exdirector de la Policía que estuvo exiliado para resguardar su vida durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández.



La líder del partido Libertad y Refundación y desde el jueves, la primera presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dio a conocer los nombres de los funcionarios que estarán al frente de las Secretarías del gobierno. "Anuncio al país parte del equipo de mujeres y hombres que me acompañarán en el proyecto de refundación de Honduras", tuiteó Castro, previo a la toma de posesión este jueves. Héctor Manuel Zelaya, hijo de la mandataria, será el secretario privado, y como secretario de gabinete, el politólogo Rodolfo Pastor de María Campos.

Defensa y Seguridad

Al frente de la secretaría de Seguridad, la mandataria designó a Ramón Sabillón, quien recién pudo ingresar al país este mes tras 5 años de exilio. "Yo me fui con una mochila en mi espalda y sólo con la esperanza de vivir", dijo a su regreso al país a principios de enero. En 2014, Sabillón era director de la Policía Nacional de Honduras cuando fueron capturados los dos cabecillas del Cartel Valle Valle: Miguel Arnulfo y Luis Alonso, acusados por introducir drogas a Estados Unidos como enlace del Cartel de Sinaloa en el país centroamericano.



Tras esta captura, el entonces presidente Juan Orlando Hernández (partido Nacional), ordenó la depuración de la policía hondureña asegurando que se trataba de una reorganización de las fuerzas de seguridad. En cambio, la prensa local señaló que existen informes de que Sabillón fue despedido por oponerse a la depuración ordenada tras la captura de los Valle Valle. En la secretaría de Defensa Castro nombró al abogado José Manuel Zelaya Rosales, hijo de Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya.

"La refundación de Honduras comienza por el restablecimiento al respeto del ser humano, la inviolabilidad de la vida, la seguridad de los ciudadanos, no más escuadrones de la muerte, no más silencio ante los feminicidios, nos más sicariato, no más narcotráfico ni crimen organizado", remarcó Castro.

Desarrollo Económico y Finanzas



La titular de la secretaría de Finanzas es Rixi Moncada, quien hasta ahora era magistrada de la Comisión Nacional Electoral. Entre 2006 y 2009 Moncada se desempeñó como secretaria de Trabajo en el gobierno de Zelaya y luego fue designada gerenta de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), cargo que tuvo que dejar tras el golpe de Estado de 2009. En tanto, la exsecretaria de Finanzas del gobierno de Zelaya, Rebeca Santos, fue nombrada presidenta del Banco Central de Honduras. Y al frente de la Comisión de Banca y Seguros estará el economista Marcio Sierra. En la secretaría de Desarrollo Económico fue nombrado Pedro Barquero, coordinador del PSH.



Salud y Educación



En la secretaría de Salud, la mandataria designó al médico José Manuel Matheu del partido Salvador de Honduras (PSH) y en la subsecretaría, la médica Suamy Montalván. En la secretaría de Educación, Castro nombró al docente y dirigente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH), Daniel Esponda y en la subsecretaría a Edith Marissela Figueroa, docente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mientras que en la secretaría de Agricultura y Ganadería fue designada Laura Suazo, docente de la Escuela Agrícola Panamericana. Sarahí Cerna, abogada especialista en derecho mercantil al frente de la secretaría de Trabajo y Seguridad Social.



En la Dirección de Ciencia y Tecnología, fue nombrada Mary Vallecillo, científica e investigadora de la Universidad Brigham Young de Estados Unidos y creadora de un tratamiento para la distrofia muscular. En la secretaría de Derechos Humanos, la historiadora Natalie Roque y al frente de la Dirección Especial Ejecutiva de Cultura y Arte, la reconocida escritora y gestora cultural, Anarella Vélez Osejo. Y en la secretaría de Turismo, Yadira Gómez, excandidata a diputada de Libre por el departamento de Islas de la Bahía.

Cancillería, Comunicación y Recursos Naturales



La secretaría de Recursos Naturales será dirigida por el ingeniero forestal Lucky Medina, y en la secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, José Carlos Cardona, quien integró la comisión de transición del nuevo gobierno. Al frente de la secretaría de Comunicación el periodista Ivis Alvarado y en la subsecretaría de comunicación, el politólogo Carlos Estrada, formado en la Universidad de Buenos Aires. En la secretaría del Servicio de Administración de Rentas (SAR) fue nombrado Marlon Ochoa, especialista en políticas públicas.

Además, como secretario de Relaciones Exteriores fue nombrado Eduardo Enrique Reina, quien hasta ahora se desempeñaba como magistrado del Tribunal de Justicia Electoral. Reina además fue exsecretario privado y ministro de Comunicaciones durante el gobierno del expresidente Zelaya. En la vicecancillería la presidenta nombró a Antonio García y a Gerardo Torres. El nuevo canciller ya tiene como primera tarea solicitar el apoyo de la ONU para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), impulsada, aunque sin éxito, por los movimientos sociales durante el gobierno de Hernández.