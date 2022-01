La justicia brasileña reanudó este jueves el juicio al actor Juan Darthés, imputado por "estupro agravado" contra Thelma Fardin, en un proceso judicial que continuará el viernes. "Ella no busca venganza sino ser escuchada, y un fallo que le permita continuar con su vida y dar vuelta la página", aseguró a Página/12 el abogado de Fardin, Martín Arias Duval.



Este jueves declararon el psiquiatra perito de Fardin; amigues y compañeros de la serie Patito Feo y testigos de identidad reservada. El viernes, se preve que lo haga una psicóloga, la actriz Anita Co y la esposa de Darthés, a quienes no se les pudo tomar la declaración, "durante el inicio del juicio el pasado 30 de noviembre, ya que "hubo declaraciones que se extendieron más de lo previsto", aclaró Arias Duval.

Darthés, que hasta el momento nunca declaró por los hechos denunciados, podría hacerlo este viernes.

Arias Duval precisó que "en una primera instancia" tanto Darthés como Fardin estaban "autorizados a presenciar" todo el proceso. Sin embargo, añadió, el abogado del actor de 57 años presentó un recurso para que no puedan hacerlo y "el juez lo aceptó para evitar que después la defensa presente alguna objeción al respecto".

En este sentido, Duval afirmó que "la justicia brasileña tiene sus particularidades". "El sigilo (secreto), por más que tiende a resguardar la intimidad de las personas, termina haciendo que la víctima de un hecho no pueda presenciar la totalidad del desarrollo del juicio que la involucra, pero es una decisión del Juez de Brasil. Nosotros lo tenemos que respetar y lo vamos a hacer”, añadió. "Yo aspiro a que el sigilo termine cuando el juez anuncie el fallo", adelantó el abogado.

Una vez finalizada la etapa de declaraciones, será el juez de la causa, Ali Mazloum, quien determine cómo continúa el proceso judicial.

Darthés enfrenta una pena máxima de 12 años de prisión por el delito de "estupro agravado", según la legislación brasileña, lo que corresponde a la carátula de "abuso sexual con acceso carnal", precisó el abogado. "No creemos que demore mucho la sentencia, al menos no en una primera instancia", señaló Arias Duval.

“Hubo mucho planteo desde la defensa de Darthes que fueron dilatorios, y muchos otros que me dan la pauta de que no se van a centrar en sí el hecho ocurrió o no y como paso, sino que van a buscar poner en el tapete cosas que no tienen nada que ver y repetir un poco lo que se ha hecho a lo largo de los años: poner a la denunciante en el lugar de victimario”, aseguró el abogado.

"Cada vez que se habla de la causa, Thelma tiene que revivir todo", contó Arias Duval. "Esto le genera una angustia, un estrés, una presión que es muy difícil de describir. Eso no quita que esté fuerte y con ganas de seguir adelante", añadió. El letrado también remarcó que, una vez conocida la decisión del juez, "está la posibilidad de apelar al fallo desde cualquiera de las partes", explicó el abogado.

El juicio que enfrenta Darthés es considerado un proceso judicial "novedoso" ya que es "la primera vez que un delito contra la libertad sexual articula la justicia de tres países", expresó Arias Duval. “Independientemente de cuál sea la resolució, este caso ya es histórico porque llevó a que muchas víctimas se animen a denunciar los delitos que padecieron. Esto es algo que ya se produjo y va a quedar independientemente de lo que suceda en el juicio”, añadió.

“Esperamos un fallo reparador, en el sentido de que Thelma sienta que fue escuchada y que la justicia da una señal de que cuando una víctima de un delito de esta naturaleza se atreve a denunciar, la justicia está a la altura de las circunstancias. Thelma no busca venganza sino ser escuchada, y un fallo que le permita continuar con su vida y dar vuelta la página”, concluyó el abogado.

Por su parte el Colectivo de Actrices Argentinas impulsó una campaña en las redes bajo el hashtag #AhoraLeTocaALaJusticia. "Gracias a que alguien habló, otras personas pudieron hablar. Ahora le toca a la justicia", compartió la entidad en un posteo de redes sociales, al tiempo que difundió un video en el que distintas actrices le ponen voz a testimonios reales de abusos sexuales compartidos en redes por usuarias que manifestaron su apoyo a Fardin, Muchas aseguraron que gracias a su denuncia pública se animaron, a su vez, a denunciar. "Nosotras ya hablamos. Ahora le toca a la Justicia", cierra el posteo del colectivo AA.

Hace tres años, Darthés fue acusado ante la justicia de Nicaragua por un hecho de abuso sexual cometido contra Thelma Fardin cuando ella tenía 16 años y él, 45, durante la gira de Patito Feo. Tras la denuncia, el acusado se mudó a Brasil, su patria natal, en donde "si bien no hay extradición para sus ciudadanos si se los puede juzgar por hechos ocurridos en otros países", recordó Arias Duval.