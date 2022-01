El lunes publiqué una foto en Instagram en la que se me ve con un moretón debajo del ojo. Esa foto que subí de manera imprudente y sin dimensionar las consecuencias que podría tener debido a la gravedad de la situación que vivimos las mujeres por violencia por razones de género, desató una gran confusión, dado que muchas personas pensaron que era un pedido de ayuda. Quiero dejar bien claro que no es así. Cometí el error de no darle continuidad a la publicación y recién horas más tarde aclaré que había recibido ese golpe mientras jugaba a ‘Cobra Kai’ con mis hijes en la playa, en Valeria del Mar, durante las vacaciones. Elles estaban jugando a las peleas de karate y cuando intercedí recibí una patada voladora que hizo que el marco de mis anteojos se me clavara en la cara, que fue lo que provocó el moretón que se vio en la foto.

Pido disculpas por no haber dimensionado la confusión que puede generar una imagen de este tipo cuando no está acompañada de una explicación. Estas disculpas van, en particular y en especial a todas aquellas mujeres que son víctimas de violencia por razones de género que se deben haber sentido ofendidas y agredidas por mi posteo por banalizar un tema de tanta gravedad que se cobra la vida de una mujer cada 24 horas en la Argentina.

Además, para quienes no conocen mi compromiso con este tema, tanto desde los medios de comunicación, cuando era periodista, y ahora también desde mi espacio en el Congreso Nacional, quiero contarles que me ocupo activamente de mantenerlo en agenda y de presentar proyectos en ese sentido para que las leyes nos contengan y apunten a erradicar la violencia que no debemos naturalizar.

Cuando asumí como diputada nacional en enero del 2020 mi primer proyecto fue instaurar en noviembre la Semana Nacional de concientización y lucha contra la violencia por razones de género, también impulsé la ley de paridad en medios de comunicación y el proyecto de capacitación obligatoria en medios de comunicación y en agencias de publicidad de la Ley Micalea; asimismo, presenté el proyecto para que se capacite en la Ley Micaela a las personas privadas de su libertad; y el proyecto para instaurar un Dispositivo dual para que se cumplan las perimetrales, entre otros proyectos que apuntan a la ampliación de derechos de las diversidades en general.

Reconozco que es importante que estemos alertas a las distintas manifestaciones de violencia por razones de género y que también cuidemos, y me hago cargo, la forma de usar las redes sociales para no generar malos entendidos ni frivolizar un tema tan delicado y de tanta seriedad.

Quiero aclarar, por último, que en caso de que si esta foto hubiera sido un pedido de ayuda, hay un colectivo de mujeres en las que confiar. Cualquier mujer que necesite pedir ayuda debe saber que no está sola porque a mí, sin necesitarlo y solo por un mal entendido producto de mi error, me abrazaron muchísimas mujeres, y también, después, me retaron por la imprudencia de mi posteo.

En especial, quiero agradecer a Nancy Pazos y a Eli Gómez Alcorta.

* Diputada nacional y periodista