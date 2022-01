Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández y las precisiones técnicas ofrecidas por el ministro de Economía Martín Guzman, desde el Fondo Monetario Internacional confirmaron el acuerdo alcanzado con la Argentina sobre el entendimiento para respaldar los nuevos términos de la deuda.

“El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a entendimientos sobre políticas clave como parte de sus discusiones en curso sobre un programa respaldado por el FMI”, afirmaron desde el organismo en en un comunicado.

Según los detalles punteados por el Fondo, el personal técnico avaló el “sendero de consolidación fiscal” que “mejoraría de manera gradual y sostenible las finanzas públicas y reduciría el financiamiento monetario”.

“Es importante destacar que también permitiría aumentar el gasto en infraestructura y ciencia y tecnología y protegería programas sociales focalizados. Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”, agregaron.

Sobre las tasas de interés aclararon que serán “reales” para “respaldar el financiamiento interno”. “Hemos llegado a un entendimiento sobre el marco para la implementación de la política monetaria como parte de un enfoque múltiple para enfrentar la alta y persistente inflación. Este marco tiene como objetivo asegurar tasas de interés reales positivas para respaldar el financiamiento interno y fortalecer la estabilidad”, remarcaron.

“También hemos acordado que el apoyo financiero adicional de los socios Internacionales de Argentina ayudaría a reforzar la resiliencia externa del país y sus esfuerzos para asegurar un crecimiento más inclusivo y sostenible”, dijeron sobre la posibilidad de acceder a financiación de otros organismo externos.

El comunicado se dio a conocer luego de una reunión virtual convocada en Washington para las 8 de la mañana, en la que el FMI terminó de cerrar su postura. Este viernes la Argentina debía pagar U$S731 millones, en concepto de intereses del préstamo por 44.000 millones de dólares que recibió el gobierno de Mauricio Macri.

"El Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", anunció esta mañana Fernández. El mandatario adelantó que en comparación con acuerdo anteriores, este entendimiento "no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo”, afirmó en el sentido que no obliga una reforma laboral ni impone un déficit cero. “No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología", agregó.