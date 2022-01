Una pareja de cuerpos intercambiados, ella en él y viceversa. Los problemas, si existían, tal vez empeoren. Por allí la deriva de Devolveme mi cuerpo, la obra de Omar Capacci con dirección de Sandra Harford que obtuvo los premios Estrella de Mar y Faro de Oro en el año 2021. “¡Esta vez me toca hacer la obra en el hermoso Teatro La Comedia! Mirá, debo haber pisado todos los escenarios, pero en esta vida todavía me faltaba el de La Comedia, y lo voy a hacer con esta obra, algo que me hace tan feliz. Cuando nos abrieron las puertas, besé el escenario, ¡como es debido y como lo hacen los jugadores al ingresar a la cancha!”, refiere Sandra Harford a Rosario/12.

En el marco del Ciclo JaJaJa, que organiza la Municipalidad de Rosario, Devolveme mi cuerpo se presenta hoy a las 21.30 en la sala de Mitre y Ricardone, con el elenco que integran Sandra Harford, Cristian Valci, Gabriela Coronel, Héctor Bellomo, Graciela Retzlaff y Aixa Costa. Cuando la obra estuvo en Mar del Plata, donde obtuvo los premios mencionados, “estábamos en la bajada de la pandemia pero este verano es como que empezó de nuevo. En aquella oportunidad fue un gran esfuerzo, a la gente todavía le costaba ir al teatro, cuando el teatro es uno de los lugares donde más se cuida a las personas. Nosotros, de hecho, ahora tenemos que tener las vacunas puestas para hacer la obra, debemos cuidarnos, y había sido muy costoso en aquel momento que la gente se enterara de todo el esfuerzo, así que ganar los premios nos puso muy felices. La obra es un sello de alegría, un vodevil, que viene trayendo sus frutos y ahora lo hace nuevamente en nuestro lugar, en Rosario”.

-De acuerdo con la trayectoria de la obra, ¿qué aspectos preferís destacar?

-La obra se estrenó en Rosario y luego fue a Mar del Plata, luego volvimos a Rosario y fuimos otra vez a Mar del Plata; la hicimos con muchos actores y estoy pensando que la única que no fue rotativa soy yo (risas). Me he encontrado con una comedia que, aun cuando tenga una línea un diálogo, siempre es diferente; y esto se debe a los actores, porque le pueden aportar una impronta, otra textura a los personajes, agregando cosas, dando más sustancia, haciendo a la obra más rica y sin modificar el texto. Me di cuenta de que es una obra a la que cada vez quiero más. La gente se sorprende, y a veces se queda en silencio, porque es una obra muy rápida, de abrir y cerrar puertas, donde aparecen personajes y hay que estar atentos: cuando se escucha la risa te das cuenta de que ‘es por acá’, y como actriz y directora sentís que la meta está cumplida. Si la gente te espera a la salida y la recomienda es porque lo que quisiste armar y hacer estuvo logrado. La obra es un festejo, pero ya en los ensayos lo es, donde nos reímos mucho entre nosotros.

Devolveme mi cuerpo trata sobre un matrimonio que discute y pelea y apela a una providencia que le cumpla el deseo de intercambiar sus cuerpos, a ver si así se entienden. “En este juego aparecen amantes, una psicóloga, una nutricionista y una mucama, que es el eje de todo, ella tiene un rol que nos lleva a todos a encontrarnos y es quien descubre un montón de cosas”, comenta Harford. Como Omar Capacci se encuentra en Mar del Plata de temporada, su lugar en esta ocasión lo ocupa Héctor Bellomo, en el marco de un elenco que la directora destaca: “Cuando vamos a Mar del Plata nos preguntan qué es lo que tiene Rosario, siendo como es semillero de grandes actores, y se nos enorgullece el corazón. En nuestra ciudad, donde vayas, hay talento. Siempre digo que el actor rosarino con una sábana te hace una escenografía. Tiene para mostrarte un gran talento. A veces vienen tantas cosas de afuera, con tantas luces, pero el talento es cero y te da bronca, si bien no todo es malo. Pero se pagan fortunas. Yo seguiré apostando al teatro rosarino hasta que me muera, y que estos ciclos (como JaJaJa) sean eternos”.

El costo de las entradas para el Ciclo JaJaJa es de 500 pesos y pueden adquirirse en la boletería del teatro de martes a viernes de 10 a 15 y los días de función desde dos horas antes del comienzo del espectáculo. También a través del sitio web 1000tickets.com.ar. Cabe destacar que además de cumplir los protocolos vigentes para prevenir la covid-19, quienes asistan a las funciones deberán presentar obligatoriamente el Pase Sanitario. La programación continuará el viernes próximo con Imelda el Unipersonal, y el sábado con el espectáculo de teatro, música y circo Triple Orquestina Ilustrada. El viernes 11 será el turno de la obra teatral Parodika Inizia y el sábado hará lo propio el show Entrelazado-Magia y Humor.