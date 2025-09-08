El multitudinario cuarto recital de Lali Espósito en el estadio de Vélez volvió a reunir anoche a más de 40 mil personas que no pararon de cantar, bailar y celebrar a la artista. Hubo un cántico que se repitió, sobre todo antes del show: "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta votó a Milei". Y una única bandera que se levantó en el campo, entre la multitud, y no dejó de flamear en todo el concierto: era blanca y decía grande, en letras negras: "CRISTINA LIBRE". Además de sacarse la foto en el tema "Fanático" haciendo el número 3, en alusión al porcentaje de las coimas, Lali cantó "Vencedores vencidos", un homenaje al Indio Solari que anoche se resignificó.
