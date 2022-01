El acuerdo anunciado entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional fue bien recibido en el mercado local. Los bonos en dólares treparon hasta 9,5 por ciento, las acciones del índice S&P Merval subieron 2,67 por ciento y los dólares paralelos cayeron fuerte luego de la incertidumbre que se había generado en los últimos días. El blue, por ejemplo, se desinfló 10 pesos y cerró a 212,50 pesos.

Argentina debía afrontar este viernes un vencimiento de 731 millones de dólares con el FMI, pero desde el gobierno en los últimos días se habían negado a confirmar el pago dejando entrever la posibilidad de entrar en default ahora. Si bien el Banco Central tenía los dólares para hacer el pago, desde el oficialismo se dejó trascender la posibilidad de no pagar ahora para no debilitar las reservas. El razonamiento era sencillo: ahora se puede pagar, pero en marzo ya no será una opción porque los dólares no alcanzan. Por lo tanto, si se va a entrar en default, es mejor hacerlo y guardar los últimos dólares disponibles que hacerlo en marzo cuando esos dólares ya no van a estar.

Esa carta sirvió para presionar y acelerar un acuerdo que finalmente se terminó anunciando este viernes. Sin embargo, en los últimos días no estaba claro cuál sería el desenlace final. Por eso, los inversores comenzaron a cubrirse y los dólares paralelos se dispararon, amenazando con el inicio de un corrida cambiaria.

Dólares

Ahora que se anunció el acuerdo esas cotizaciones de la divisa estadounidense propias de un escenario de pánico cedieron de manera brusca. El blue retrocedió un 4,5 por ciento en un solo día, pero no fue el único. El dólar MEP operado con bono AL30, cayó 3,1 por ciento para situarse en 216,90 pesos.

El dólar CCL que se opera con el GD30 y con la acción de YPF bajó cerca de 3 por ciento para ubicarse alrededor de los 226 y 222 pesos, respectivamente, aunque con el AL30 marcó una suba de 4 por ciento y cerró en 240 pesos. No obstante, en los próximos días se espera que disminuya la presión cambiaria que caracterizó a las últimas jornadas financieras.

Pese al acuerdo con el FMI, el Banco Central volvió a vender reservas. La autoridad monetaria terminó con un saldo vendedor de 80 millones de dólares, con lo cual su saldo acumulado en lo que va de enero pasó a terreno negativo, a 130 millones de dólares. Fuentes del mercado, no obstante, aseguraron que el impacto del acuerdo se sentirá en los próximos días. “Es muy pronto para hacer una evaluación. Además, las ventas del Central están relacionadas con el cierre de fin de mes, cuando la autoridad monetaria debe asistir a la demanda para cubrir posiciones", aseguraron en el mercado.

Por su parte, el dólar ahorro o dólar solidario -minorista más impuestos-, que viene siendo controlado sin problemas por el Banco Central, avanzó 29 centavos a 182,62 pesos.

Bonos

En el segmento de renta fija, las subas de los títulos públicos fueron lideradas por el Bonar 2038 (+9,5 por ciento); Bonar 2035 (+7,7); y el Global 2030 (+7,1). En tanto que el Global 2041 creció hasta los 9,2 por ciento y el Global 2035 subió hasta 7,6 por ciento. El Riesgo País, por su parte, bajó a 1839 puntos luego de haber alcanzado un máximo de 1969 puntos en la semana.

Acciones

En la bolsa porteña, el índice S&P Merval subió un 2,67 por ciento, a 88.185,73 puntos, una suba condicionada por la baja de los dólares financieros. En el panel líder, los ascensos estuvieron encabezados por Transportadora Gas del Norte (+7,6 por ciento), BYMA (+5,95), Banco Francés (+5,56) y Galicia (+5,48 por ciento). El único papel que quedó en rojo fue el de Ternium que retrocedió 0,6 por ciento. A su vez, las acciones de empresas argentinas en Wall Street operaron con alzas de hasta 7,8 por ciento, encabezadas por el Banco BBVA y Macro. También subía hasta 7,5% Grupo Financiero Galicia.