En el día del acuerdo con el FMI, no hubo un solo dirigente de Juntos por el Cambio (JxC) que se hiciera cargo del origen de la deuda. Sí, en cambio, unos cuantos criticaron los modos del Gobierno y hasta alardearon con que podrían haber logrado un acuerdo mejor (una afirmación osada para un Gobierno que terminó con una crisis económica de magnitud). Tras el anuncio oficial, la mesa nacional de JxC tuvo una reunión de emergencia y sacaron un comunicado escueto en el que dicen que recién se pronunciarán sobre el acuerdo cuando lean la letra chica. Fue patear la definición para más adelante. Por su parte, los dirigentes de Avanza Libertad fustigaron el entendimiento y pidieron un plan de ajuste.

Una vez que concluyeron los mensajes del presidente Alberto Fernández y de su ministro de Economía, Martín Guzman (con el que finalmente nunca se reunieron desde la oposición), la mesa nacional de Juntos por el Cambio tuvo un zoom de emergencia para deliberar qué decir al respecto del anuncio de un acuerdo con el FMI, que le prestó 44 mil millones de pesos durante el gobierno de Mauricio Macri a la Argentina, dinero que el expresidente reconoció que se fugó.



"Decidimos salir con algo cortito y contundente, ¿para qué decir más", sostuvo ante este diario uno de los asistentes al encuentro, en el que se mostraron conformes con que la Argentina no entrara en la postergación de los pagos, pero no mostraron la voluntad de apoyar el acuerdo en el Congreso hasta no ver la letra chica. El comunicado es corto, casi un tweet. "Juntos por el Cambio considera positivo este primer entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que evita así un costoso default", sostuvo. "Es un primer paso para no seguir sembrando incertidumbre en la sociedad", afirmaron, en un breve texto en el que no hicieron alusión alguna a la responsabilidad de originar esa deuda (Macri, de hecho, estuvo presente en la reunión, así como su exministro de Hacienda Hernán Lacunza, el diputado Luciano Laspina y el economista Eduardo Levi Yeyati, quienes detallaron su mirada del acuerdo a los dirigentes).

Luego, patearon el apoyo o no del acuerdo para más adelante: "Aguardaremos la continuidad de las negociaciones que deriven en detalles de un acuerdo definitivo, que luego será evaluado en el Congreso, tal como establece la ley que todos hemos aprobado".

Por fuera de la comunicación institucional, hubo todo tipo de críticas y hasta canchereos, como el que hizo la mano derecha de Patricia Bullrich, Gerardo "Jerry" Milman.



"Hace dos años, nosotros hubiésemos tardado cinco minutos en hacer un mejor acuerdo. El gobierno hizo sufrir innecesariamente a la Argentina todo este tiempo. La pregunta es: Y el kirchnerismo, ¿Dónde está ahora?", se preguntó el diputado. La frase de Milman se suma a otras como las de Macri, quien dijo que el problema de la inflación también lo resolvía en cinco minutos (53,8 por ciento en su último año de Gobierno, la mayor en 28 años).

Desde el radicalismo, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado Alfredo Cornejo consideró que "todo lo que lleve a acordar con los organismos internacionales es una buena noticia. Se podría haber evitado un año de angustia pero la obsesión por el relato del kirchnerismo nos perjudicó a todos. Ahora tenemos que ver la letra chica del acuerdo".

Por su parte, el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, advirtió que "el presidente debe llegar a un acuerdo con la sociedad argentina para que todos sientan que hay porvenir, seguridad física y jurídica, y que el esfuerzo vale la pena. Debe generar confianza para que nadie se quiera ir y muchos quieran volver. Eso no se logra en cadena nacional".

En tanto, el radical Facundo Manes destacó que “es una buena noticia que después de dos largos años estemos llegando a la recta final de las negociaciones con el FMI. El siglo XXI exige cooperación, multilateralidad y visión de futuro a los Estados”.

Más ajuste



También opinaron sobre el acuerdo los defensores a ultranza del mercado de Avanza Libertad. "Lo poco serio del anuncio y el acuerdo con el FMI queda patente en el propio comunicado del FMI. Al principio dice ´El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a entendimientos...'. Pero sobre el final dice: ´El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas continuarán su trabajo en las próximas semanas para llegar a un acuerdo a nivel del personal técnico.' Pónganse de acuerdo FMI boys! ¿Hay o falta todavía para que se pongan de acuerdo con Argentina?", se preguntó José Luis Espert, quien se mostró preocupado por que existe algún tipo de suba de impuestos.

Avanza Libertad salió con un comunicado oficial, que reclamó más ajuste del acordado con el FMI: "No vamos a acompañar esta porquería de acuerdo con el FMI porque representa el modelo del fracaso argentino donde la Casta Política nunca ajusta y siempre terminan destruyendo al sector privado. Esta vez el ajuste LO TIENE QUE PAGAR LA POLÍTICA".



Javier Milei, en tanto, manifestó su rechazo al acuerdo: "El anuncio de programa de Guzmán está en perfecta línea con la defensa de la casta política. Pretenden que el despelote central de Argentina, el déficit fiscal, se arregle vía crecimiento para que no tenga que haber ajuste en la política ni siquiera en términos reales. TODO DICHO". Es decir, a Milei el ajuste acordado le supo a poco.