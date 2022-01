Catamarca transita un verano lluvioso, con aumento de caudales en ríos de todas partes de la provincia. La imprudencia de la gente que transita los ríos sin precauciones, y la falta de un servicio meteorológico que pueda prevenir catástrofes, se cobraron dos vidas y varios siniestros en toda la provincia a lo largo de la temporada.



“La reciente tragedia de El Tala pudo evitarse si alguien hubiera avisado que se estaban produciendo lluvias en las sierras de Ambato y que había que evacuar el lugar”, lamentó el especialista en clima Gonzalo Martínez.

“Yo publiqué en mis redes que durante esa semana iban a producirse tales tormentas y que había que tener cuidado con las crecientes, pero obviamente yo no tengo la llegada que tiene un organismo gubernamental”, dijo.

El 23 de enero se cumplieron ocho años de la recordada tragedia de El Rodeo, en la que murieron 11 personas, y una se encuentra aún desaparecida, Carolina Sal. Aunque finalmente se instaló el sistema de alerta temprana que en aquel entonces hubiera advertido sobre la creciente, Martínez advierte que “no hay ningún indicador del pronóstico del tiempo. Dependemos del SMN (Servicio Meteorológico Nacional) y Defensa Civil de Catamarca solo comunica lo que ellos advierten. La falla está en que el SMN no conoce en profundidad la provincia”, explicó.

El especialista señaló que “sería importantísimo y muy útil a los fines de la prevención, que se cree un servicio meteorológico provincial, con gente capacitada que conozca la provincia bien, sus climas, y que sepa analizar modelos matemáticos. Creo que eso sería lo que mejor advertiría, y permitiría monitorear las tormentas para dar aviso. Así habría un alerta inmediato”, dijo.

Existe un radar meteorológico instalado en Río Hondo, Santiago del Estero, que cubre el centro y este de la provincia, pero en Catamarca “falta gente capacitada”. Martínez observó la necesidad de que el Sistema Meteorológico Nacional capacite personal en la provincia y de que se tome la decisión de instalar un centro local.

“Los catamarqueños creemos que vivimos en una provincia que no llueve, y eso es falso. Falta difusión de información; si una persona que vive en la ciudad conociera que existen zonas muy húmedas en las que nacen ríos de agua permanente, se podrían evitar más cosas”, aseguró.

Al respecto señaló que “el Camping Municipal por donde pasa El Tala, debería tener más carteles específicos sobre el clima y sus riesgos. Muchos turistas llegan pensando que no llueve y se llevan una sorpresa cuando los tienen que evacuar”.

Recomendaciones

Martínez marcó como muy importante no acercarse bajo ningún aspecto a los ríos cuando hay crecientes, y no intentar cruzar con ningún medio, ni siquiera con vehículos de gran porte. “Si la creciente aún no llegó, hay que estar atentos a los truenos en la parte alta de las montañas”, dijo.

