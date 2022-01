Lorena Miriam Verdún, la viuda del asesinado jefe de la narcobanda "Los Monos", Claudio "Pájaro" Cantero, será trasladada a la cárcel federal de Ezeiza luego de que el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario revocara la libertad que le había otorgado en 2010 tras ser condenada a cinco años de prisión por narcotráfico.

La medida fue solicitada el martes por los fiscales federales Claudio Kishimoto y el titular de la Procuraduría contra el Narcotráfico, Diego Iglesias, días después de que Verdún amenazó a un fiscal de la Justicia ordinaria santafecina que la imputó por tenencia ilegítima de arma de fuego.

La mujer estaba detenida desde la semana pasada por tenencia de armas en una causa en la que también fue arrestado su hijo, Luciano "Lucho" Cantero, con un arsenal de 25 pistolas y fusiles. Por esa causa, un juez de Rosario le dictó prisión preventiva por dos años.

Además, la viuda del "Pájaro" Cantero (asesinado en mayo de 2013) tiene una causa elevada a juicio por presunto lavado de activos y una condena por resistencia a la autoridad en 2016.

Allanamientos

En otro orden, la policía secuestró en Rosario 660 mil pesos, una motocicleta y tres teléfonos celulares en cinco allanamientos realizados a una hermana del jefe de "Los Monos", Ariel "Guille" Cantero, y a otras personas. Ocurrió en el marco de una causa que investiga el ataque a balazos a una patrulla policial.

Los allanamientos, ordenados por el juez Héctor Núñez Cartelle, fueron realizados en las últimas horas en el barrio 17 de Agosto, de donde es oriunda la familia Cantero. Uno de ellos se llevó a cabo en la vivienda de Macarena Cantero, hermana de "Guille" y del asesinado jefe del clan, Claudio "Pájaro" Cantero.

Según indicaron a Télam voceros de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Policía local, en la vivienda de Macarena Cantero, ubicada en Pasaje 512 al 6500, se secuestró un teléfono celular de la mujer.

A su vez, en una casa ubicada a una cuadra, los investigadores secuestraron los 660 mil pesos en efectivo y una moto Honda, además de dos teléfono pertenecientes a uno de los moradores, familiares de la pareja de Macarena Cantero.

En el lugar había cuatro vehículos, pero no fueron secuestrados porque no tenían pedido de captura. También fue requisado un domicilio de Las Araucarias y El Ciprés, "donde no se hallaron moradores y no se produjo ningún secuestro", informó la AIC.