Hugo Abril Velardez es el actual preparador físico de la Comedia Municipal de Catamarca. El bailarín y el actor envió este escrito a Catamarca/12, a raíz del conflicto entre el elenco y las autoridades de Cultura de la Municipalidad, que tuvo como consecuencia la inactividad del cuerpo estable durante dos años y por último una cláusula en el nuevo lllamado que inhabilita a los actuales miembros para concursar.

La Secretaría de Educación y Cultura de la capital catamarqueña llamó este viernes al concurso para cubrir los cargos de la Comedia. La convocatoria, no solo disuelve el formato estable que hacía del cuerpo uno de los pocos elencos teatrales del Estado en el país, además incluye una cláusula que avanza sobre los derechos laborales de los actuales miembros.

La Comedia estuvo los dos últimos años sin actividad, primero por la pandemia, y desde finales del 2020 por un conflicto entre el elenco y la dirección, por el cual el elenco registró denuncias en contra del director y el asistente ante las autoridades y en el INADI por violencia institucional y de género.

La cláusula que despertó el repudio afirma: "Ninguna de las personas integrantes de los grupos podrá tener litigios o contenciosos en trámite de resolución con el Estado Municipal".

De este modo todos los integrantes actuales quedan sin derecho a presentarse al nuevo concurso.

¿Qué hacés ahí?

¡No dejo de sorprenderme!, aún ocurre, por suerte, aunque no siempre sean sorpresas favorables.

Luego de diez años de laburar en Baires en musicales en calle Corrientes, televisión y perfomances en diferentes ámbitos: teatros oficiales, espacios alternativos, circuito off.

Diez años en Tucumán: ballets clásico y contemporáneo, obras de teatro, conciertos etc.

Diez años en Catamarca, lugar donde vine para trabajar en la Comedia y donde decidí instalarme y poder crear obras con las cuales representé a esta hermosa provincia.

Me encuentro ahora en una situación donde, luego de haber ganado el cargo de entrenador físico de la Comedia Municipal por concurso en 2020, no se me ha permitido concretarlo, dada la actitud de las autoridades, quienes a través de un memorándum nos anularon sin explicación alguna.

Luego de ser insultado, tratado como vago desde la dirección, junto a mis colegas actrices y actores y soportado malos tratos y situaciones de extrema tensión nunca hubo ni atisbo de disculpas de parte de las señoras funcionarias.

Ex compañeros de otros lugares me dicen: ¿Qué haces ahí? ¡No lo pueden creer! Y sí, es así. La falta de seriedad y la ineficacia que se evidencia en el accionar de las autoridades de esta institución lo dice todo.

De hecho, el nuevo formato establecido para trabajar en este lugar es desfavorable para los trabajadores de teatro y contradice notablemente la pretendida “estabilidad” del elenco y al cual se le ha agregado una cláusula por la cual no se me permite concursar aduciendo un litigio legal inexistente.

(Hugo Velardez)