E número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, elogió este domingo el "impresionante espíritu de lucha" del español Rafael Nadal, flamante campeón del Abierto de Australia y del récord de 21 títulos de Grand Slam, tras vencer al ruso Daniil Medvedev en una épica final.

"Felicitaciones a Rafael Nadal por el vigésimo primer Grand Slam. Increíble logro. Impresionante el espíritu de lucha que prevaleció en todo momento. Enhorabuena", escribió el serbio en su cuenta de Twitter, en la que también aprovechó para felicitar al Medvedev por el gran partido que protagonizó.

Nadal, de 35 años, revirtió el curso de la final en el Rod Laver Arena, se impuso por 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 en cinco horas y 24 minutos y se coronó en Melbourne Park por segunda vez a 13 años de su primera consagración.

De ese modo, quedó como el jugador con más títulos de Grand Slam, uno por encima de Djokovic y el suizo Roger Federer, ausentes este año en Australia. El serbio, máximo campeón en Australia con nueve trofeos, no pudo defender la corona este año debido a un conflicto con el gobierno del país oceánico, que hace dos semanas lo deportó por no haberse aplicado la vacuna contra el coronavirus. Federer, en tanto, no juega desde Wimbledon por una operación de rodilla y también felicitó al español a través de sus redes sociales.