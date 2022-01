Ante la intención de algunos sectores políticos de que Uber desembarque en Rosario, el Sindicato de Peones de Taxis (SPT) de la ciudad reiteró su "contundente rechazo" a esa posibilidad y denunció que la empresa de transporte "fomenta la precarización laboral". A través de un comunicado, el gremio consideró que la app "seduce a un sector de trabajadores desocupados o decepcionados del mercado laboral tradicional bajo la oferta engañosa de ser sus propios jefes, de tener horarios flexibles y de toda clase de falsas expectativas" pero que a la hora de los hechos la realidad es otra: jornadas sin ningún tipo de regulación y desamparo absoluto frente a la ley. Por otro lado, el SPT aclaró que este tipo de aplicaciones "no entran solas" sino que "lo hacen con la anuencia de un gobierno, pero no de cualquier gobierno sino de aquellos que asumen con la convicción de bajar los salarios, de reducir las cargas patronales, de cambiar la distribución de la riqueza y de debilitar la organización de los trabajadores, desarticulando a los sindicatos como actor clave de negociación salarial y de movilización popular contra reformas antiobreras". Como cierre, adelantaron que no permitirán "que ese laboratorio funcione en nuestra ciudad".