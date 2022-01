Joe Rogan, el podcaster estadounidense al que se opone Neil Young, aseguró que no intenta desinformar ni “ser controversial” respecto a la pandemia. La semana pasada, el músico canadiense pidió que Spotify diera de baja su catálogo y acusó al conductor de The Joe Rogan Experience y a la plataforma de difundir “información falsa sobre las vacunas, lo que podría causar la muerte de aquellos que se la creen”.

“Yo no intento promover la desinformación, no intento ser controversial -manifestó Rogan en un video publicado en Instagram-. Nunca quise hacer otra cosa en este podcast que no fuera solo hablar con las personas”.

Sobre la salida de Neil Young y Joni Mitchell de Spotify, el conductor lamentó que “se sientan así”. “Siempre he sido un fan de Neil Young”, dijo y aseguró que no está enojado con el músico.

The Joe Rogan Experience y el discurso antivacuna

The Joe Rogan Experience es el podcast más escuchado en Estados Unidos y, por esa razón, Spotify firmó un contrato -que estiman ronda alrededor de los 100 millones de dólares- con el presentador para transmitirlo exclusivamente en la plataforma de streaming. El programa se centra en entrevistas largas que Rogan hace a personalidades de diferentes ámbitos.

En diciembre del año pasado, el comediante tuvo como invitado a Robert Malone, un infectólogo que fue expulsado de Twitter por propagar información falsa sobre el coronavirus. A raíz de este episodio, 270 médicos y profesores firmaron una carta abierta dirigida a Spotify para pedirle que "moderara la desinformación en su plataforma".

En el video de Instagram, Rogan afirmó que es él quien elige a los invitados para su programa y que va a intentar tener a otros profesionales de la salud además de “los controversiales”. “Tienen una opinión diferente de la narrativa mainstream, quiero saber cuál es su opinión y esos dos episodios fueron calificados como que tienen ‘desinformación peligrosa’”, dijo en referencia a la entrevista a Malone y a otro médico.

Asimismo, recordó que por su podcast pasaron Sanjay Gupta, el corresponsal especializado en salud de la CNN; Michael Osterholm, integrante del equipo que asesora al presidente Joe Biden acerca de la pandemia y a Peter Hotez de Baylor College of Medicine.

El conductor aseguró que le parece bien que se incluyan antes de su podcast avisos que recomienden la consulta médica y que si el invitado es “controversial” advertir que esa persona tiene una opinión contraria al “consenso”. “Claro, pónganlo ahí. Me parece bien”, dijo.

Sin embargo, en su programa ha desalentado la vacunación en personas jóvenes, promovió el uso de ivermectina y se opuso al pase sanitario porque, argumentó, pone a los Estados Unidos "un paso más cerca de la dictadura".

“Un nuevo esfuerzo para combatir la desinformación”

Por su parte, el CEO de Spotify, Daniel Ek, hizo públicas algunas reglas de la plataforma después de que Young pidiera la baja de su catálogo.

“Personalmente, hay muchos individuos y opiniones en Spotify con los que estoy en desacuerdo. Es importante que no tomemos la posición de censurar contenidos al mismo tiempo que nos aseguramos que hay reglas y consecuencias para aquellos que las violan”, escribió Ek en un comunicado.

Sin hacer referencia a Rogan ni a Young, el CEO de la compañía aseguró que harán “un nuevo esfuerzo para combatir la desinformación” poniendo links a sitios que brinden información oficial sobre la pandemia.