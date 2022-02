El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, celebró el alcance de un entendimiento con el FMI por la deuda. "Recibimos con enorme alegría la noticia de que no habrá recortes en obra pública, sino que habrá incrementos", dijo, al recordar que tanto el presidente de la Nación, como los ministros de Economía y de Obras Públicas aseguraron que este acuerdo permitirá mantener el gasto de capital previsto en proyectos de infraestructura. "Aunque no sea todo lo que queremos, sabemos que un acuerdo es infinitamente mejor a un no acuerdo, por las consecuencias que traería", indicó. Además, en relación a la gira del presidente por Rusia y China, señaló sus expectativas de que se puedan concretar proyectos que "existen desde hace bastante tiempo, incluso desde la primera gestión de Cristina".