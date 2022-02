El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, advirtió que quienes compraron droga en estas últimas 24 horas "tienen que descartarla". El funcionario hizo el pedido en medio de los operativos que se desplegaron en el partido de Tres de Febrero en busca de los responsables de comercializar una partida de cocaína de alta toxicidad que provocó la muerte de al menos doce personas. Diez personas fueron detenidas.

"En este momento estamos tratando de ubicar la sustancia tóxica para sacarla de circulación. Es importante la promoción de lo que está pasando por parte de los medios para advertir a quienes hayan comprado droga en las últimas 24 horas. Tienen que descartar lo que compraron", advirtió el ministro.



"Esta no es la mejor hora para trabajar pero acá estamos. No estamos buscando un domicilio fijo. Estamos intentando rastrear a los vendedores que generalmente están en los pasillos. Estamos tratando de ubicar algún indicio de esta droga para sacarla rápidamente de circulación", agregó el funcionario sobre la hipótesis en base a la que trabajan las fuerzas de seguridad.



Cuando "hablamos de cocaína en mal estado, no hablamos de cocaína podrida o vencida". La cocaína se compra en su máxima pureza y después en lugares como estos se estiran", dijo. Y explicó: "Cada dealer que compra la cocaína, la fracciona. Algunos lo hacen con sustancias no tóxicas, como el almidón. Otros le ponen alucinógenos y si no se tiene ningún tipo de control, pasan estas cosas".

Este mecanismo se ha "comprobado en muchas escuchas telefónicas", aseguró el funcionario, "donde los vendedores (reconocen que) van cambiando la fórmula de acuerdo a cómo reacciona el que consume la droga".

Este miércoles, Berni participó de los operativos en un asentamiento del conurbano bonaerense para hallar los puntos de venta de la cocaína de alta toxicidad. Según fuentes del caso, uno de los intoxicados llegó a contarle a la policía que la droga que había ingerido la había adquirido en las inmediaciones del asentamiento conocido como "Puerta 8" en Tres de Febrero. La sustancia que le fue secuestrada será analizada en laboratorio. También se secuestraron para su análisis varias dosis de la droga a uno de los pacientes atendido en la UPA 9.

A las doce personas que murieron, entre ellas Hernán Castro, de 45 años, Martín López, de 36, Dino Melgarejo, de 33, y Fernando Yacante, cuya edad no trascendió, se suman otras 12 que permanecen internadas tras consumirla. El número de fallecidos podría aumentar de un momento a otro por la gravedad de varios de los internados.



Según trascendió, de las personas que siguen internadas ocho se encuentran en el Hospital San Bernardino de Hurlingham, mientras que otras están alojadas en los centros de salud Papa Francisco (de la misma localidad bonaerense) y Bocalandro, de Tres de Febrero. También habría pacientes con cuadros de intoxicación en el Hospital Eva Perón de San Martín.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 especializada en Drogas ilícitas de Morón, a cargo de los fiscales Antonio Ferreras y Ernesto Lovillo, que iniciaron un expediente por averiguación causales de muerte y ordenaron las autopsias correspondientes.

Fuentes judiciales indicaron que en paralelo a la causa de Morón, la UFI 16 de San Martín, a cargo del fiscal Germán Martínez, inició otra causa por otros intoxicados que llegaron en las últimas horas con el mismo cuadro a los hospitales Bocalandro y Eva Perón.