La igualdad de género en los cargos ministeriales sigue lejos. Con los cambios realizados desde diciembre del año por el gobernador Ricardo Quintela, los 11 ministerios quedaron en manos de varones.

Las mujeres ocupan en gran medida cargos de menor jerarquía como son las secretarías. Al inicio de la gestión del mandatario dos ministerios como el de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y el de Desarrollo, Igualdad e Integración Social fueron ocupados por mujeres. En este esquema con dos ministras, las mujeres ya eran minoría, pero con los cambios directamente quedaron sin representación en los lugares de toma de decisiones.



En el caso de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gabriela Asís pasó a ocupar un lugar en el Tribunal Superior de Justicia junto a Karina Becerra quien también formaba parte de esa cartera. Asís fue reemplazada por el ex asesor de Gobierno, Miguel Zarate y otro varón irá en lugar de Becerra. Los resultados electorales provocaron más cambios y Gabriela Pedrali dejó Desarrollo Social para sumarse a la Cámara Diputados de la Nación. En su lugar, asumió Alfredo Menem que tenía a cargo una secretaría. Quedan tres secretarías vacantes por cubrir.

Este martes hubo cambios en el Ministerio de Infraestructura y Transporte. En lugar de Juan Velardez, que venía de la gestión del ex gobernador Sergio Casas, asumió otro varón, el intendente por Castro Barros, Marcelo del Moral. También asumió la secretaria de la Mujer y Diversidad, Karen Navarro.

Para la diputada Teresita Luna, integrante del Bloque “Vamos La Rioja” hubo avances en la Función Judicial, pero retrocesos en la Función Ejecutiva y no se puede concretar aún la paridad real en la Función Legislativa aún con la sanción de la Ley de Paridad del 2020.

“Tuve mis diferencias con mis compañeros de bloque porque desde hace tiempo venimos pidiendo la paridad no solo en el Ejecutivo, sino también en el ámbito Judicial y más allá que nos gusten o no los nombres, es valioso y un avance importante que dos mujeres conformen el Tribunal Superior de Justicia”, dijo la legisladora a Catamarca/12 en relación con las diferencias de la oposición con el oficialismo por la propuesta del Gobernador de dos mujeres para el máximo tribunal y la aprobación sobre tablas de esa nominación.

“Cuando no avanzamos habla de que no estamos convencidos. Con la reforma de la Constitución Provincial del 2008 avanzamos con la incorporación del cupo del 30% y sin embargo la paridad no ocurre (en los ámbitos legislativos). Hemos avanzado en una ley de paridad en la Legislatura, pero no es real. No es fácil la construcción en provincias patriarcales como la nuestra; y hay que seguir trabajando con la discriminación positiva”, dijo la diputada.

Lourdes Ortiz, ex secretaría de la Mujer y Diversidad y actual diputada provincial por el oficialismo sostuvo que hay que seguir con las discusiones para que las mujeres lleguen a lugares ministeriales y eso se logra por medio del impulso en la participación política.

“Hay que poner en valor hacia donde fueron las otras compañeras”, dijo la legisladora en relación a los cambios en la Justicia al tiempo que opinó que sumar a los dos “compañeros” tanto en Desarrollo Social como en Justicia, Seguridad y Derechos Humanos representan “un cambio generacional que también incluye la identidad de un proyecto y la representación como militantes”.

“Son compañeros que participan en las discusiones y en la interpelación respecto de la perspectiva de género”, expresó y se mostró insistente en trabajar sobre la visibilización de las mujeres con perfiles políticos que puedan llegar a ocupar lugares de toma de decisiones.

“Tenemos que seguir trabajando con los perfiles ministeriales para lograr definiciones políticas porque hay compañeras muy valiosas en varios cargos; y hay además un compromiso con las políticas de género y del colectivo LGBT+”, dijo.