Durante enero, la provincia de Santa Fe registró tres femicidios y un travesticidio, según diferentes relevamientos que dieron a conocer en los últimos días organizaciones transfeministas. Apenas iniciado febrero, anteayer Liliana Dellara, de 62 años, se sumó a las cifras que en los primeros días del año sacaron a la calle, en más de una oportunidad, a familiares de víctimas y agrupaciones de mujeres y diversidades sexuales, para reclamar justicia y políticas de prevención. El femicidio de Liliana ocurrió en Las Parejas, a unos cien kilómetros de Rosario, donde la recordaron tanto personas allegadas como instituciones en las que la mujer, que tenía un hijo y una hija, acostumbraba estar presente.

El femicidio de Liliana le fue imputado a un hombre de 36 años, primero en grado de tentativa, ya que la mujer estuvo internada más de dos semanas, desde el 16 de enero, por el ataque a puñaladas la dejó en grave estado, y que Fiscalía le atribuyó a Franco Moyano, con quien ella mantenía una relación relativamente reciente.

"No esperábamos esto, pensamos que Lili iba a salir adelante, pero su cuerpo dijo 'basta', no daba más y falleció a causa de lo que hizo este ser humano", lamentó Julián, amigo de Liliana, en Canal 3. Si bien Moyano era la pareja actual de la víctima, desde su entorno aclararon que "no era algo formal". Además, lamentaron que aunque ella no denunció ni contó a sus allegades situaciones violentas, sí dijeron que en Las Parejas "se sabía que él era una persona violenta. Hace un par de años intentó robar una estación de servicio con un arma blanca, intentando herir a los playeros, pero lamentablemente todavía estaba caminando por la calle", agregó el amigo de la mujer.

Sobre el ataque, Julián relató que ella estaba por salir ese domingo a la tarde a dar una vuelta por el pueblo, como es costumbre de sus habitantes, y un rato después "se encontró con este hombre. Después de una discusión, él terminó hiriéndola con un cuchillo. Es impactante", aseguró sobre la consternación que viven por estas horas les habitantes de Las Parejas.

En cuanto a la familia de Liliana, tenía una hija, que actualmente está embarazada, y otro hijo. "Ellos y su expareja no tienen consuelo", aseguró. Al mismo tiempo, sumó que la mujer "participaba activamente en instituciones como los Bomberos, el club del pueblo, siempre activa. Tenía su propio trabajo, una lavandería con una socia, y era una persona que todo el pueblo conocía y quería".

El amigo de la víctima fue contundente: "Que la Justicia tome las medidas que tiene que tomar, que dejemos de tanta burocracia y que se pudra en la cárcel. Esperemos que día a día haya justicia para que se terminen los femicidios".

El 19 de enero, el fiscal le atribuyó a Moyano el hecho cometido en Avenida 17 entre Calle 24 y Calle 26 de la ciudad de Las Parejas, cuando interceptó a Liliana en plena vía púbica y le asestó puñaladas por todo el cuerpo. También se le endilgó "haberse apoderado ilegítimamente del automóvil de propiedad de la víctima, dándose a la fuga". Luego fue arrestado y el arma, secuestrada.

En ese momento, el juez Carlos Gazza dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días; sin embargo, Tosco ya solicitó a la Oficina de Gestión Judicial de Cañada de Gómez que fije una nueva audiencia a fines de agravar la acusación, ante la muerte de la víctima.

El femicidio de Liliana se sumó a los casos de Melani Juárez, la joven de 21 años que fue apuñalada en una pensión de 9 de Julio al 500, en barrio Martin; Celia Acosta, de 29 años, asesinada en Carcarañá luego de haber realizado denuncias por violencia de género; Marina Espíndola, baleada por su expareja policía, en la localidad de Murphy. En los primeros días de enero también se conoció el travesticidio de Alddana Lorens, en la capital santafesina.