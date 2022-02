River Plate presentó este viernes los seis refuerzos de la temporada con la presencia de su entrenador, Marcelo Gallardo, quien consideró "un gran desafío" disponer de un plantel rico en variantes para mantener la vara alta de competitividad y logros durante su gestión. El colombiano Juan Fernando Quintero, Emmanuel Mammana, Leandro Gonzalez Pírez, Esequiel Barco, Elías Gómez y Tomás Pochettino acompañaron en el SUM del Monumental a Gallardo junto con el presidente del club, Jorge Brito, el vicepresidente 1ro, Matías Patanian, y el secretario técnico, Enzo Francescoli.

"Es un gran desafío tener un plantel así. Las alternativas son buenas, serán variadas. Los jugadores te marcan los momentos. Saben de la gran competencia interna que hay y se deben esforzar todos los días para ganarse un lugar", indicó Gallardo, ubicado en el centro de la escena, y agregó: "vienen jugadores importantes a un equipo que ya funcionaba. Tenemos que hacernos fuertes partido a partido porque habrá dificultades con muchas competiciones; estoy muy contento con el plantel que tenemos".



"Podemos conformar un equipo de base, pero el gran recurso me lo darán ellos, con un equipo más potenciado, porque habrá muchos partidos en esa dinámica y además hay que tener en cuenta la Covid-19. Habrá una continuidad y requerirá mucha preparación física y mental. De ahí conformar un equipo de muchas variantes", manistó luego Gallardo, quien relativizó qué sistema utilizará para la temporada con un plantel más numeroso: "No me aferro a los sistemas, sino a una idea que sostenemos de cómo queremos jugar. Valoro ese gran caudal de jugadores con talento, la valoración para entrar a una estructura de juego, que nos gusta y sientan cómodo e intentaré que ese talento, funcione para el equipo".



Juan Fernando Quintero, uno de los héroes en el histórico 3-1 ante Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2018, regresó al club que dejó en 2019 para sumarse a Shenzhen, de China, y expresó sus sensaciones: "Fueron muchas emociones. Estoy muy contento por el cariño de la gente, pero también de lo que se está armando. Lo importante es que River gane y estoy entusiasmado". El volante del seleccionado colombiano afirmó, además, que River está "para pelear y tener todas las copas que pueda" y consideró "una motivación" la competencia interna en el plantel.



González Pírez, por su parte, dijo que encontró "un club muy cambiado" desde su partida en 2013: "Estoy muy feliz e ilusionado con un plantel muy competitivo que me hará mejorar como futbolista y compañero. Volver al Monumental fue increíble, como volver a debutar en primera. Estoy disfrutando este nuevo River, que me encuentra en otra etapa de mi vida".



Mammana estuvo en sintonía con su compañero en la línea defensiva: "Tuve la suerte de estar con Marcelo y ya veía a lo que aspiraba River, siempre yendo por más. Tenía muchas ganas de estar otra vez en casa. Estoy esperando jugar en el Monumental lo antes posible, pero disfrutando de este River que veía por la tele y te motiva".



Proveniente a préstamo de Atlanta United, de Estados Unidos, Barco dijo que está "progresando" en lo físico y futbolístico luego de un período sin entrenamientos: "Me sentí bien en la semana, estoy progresando. Es paso a paso". El exIndependiente compartió plantel con Julián Álvarez en el seleccionado argentino Sub-20: "Hablé con Julián, tengo una relación muy buena y es un gran jugador. Me genera mucho entusiasmo compartir cancha con él como lo hicimos antes".



Pochettino, surgido en Boca y proveniente de Austin, de Estados Unidos, se prepara para "un año con mucha competencia" y consideró "un sueño" su llegada al club de Núñez. Mientras que, Elías Gómez dijo que River "es un club increíble" por diferentes razones: "Acá todo te llama la atención. El predio, un estadio increíble, el plantel. Aportaré en lo que me toque".



Brito, Gallardo y Patanian indicaron que la contratación del defensor Andrés Herrera está "encaminada", pero como no firmó contrato aún se perdió la presentación en el SUM del Monumental. "Por el momento así como estamos, estamos bien", dijo Gallardo y dio a entender que el Millonario se retira del mercado de pases.