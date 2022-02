Boca igualó este viernes 2 a 2 con Gimnasia La Plata en un amistoso a puertas cerradas jugado por la mañana que salió rápidamente del primer plano dado el posterior cruce multiplataforma entre Ramón "Wanchope" Ábila y Juan Román Riquelme, uno que estuvo bien a la vista de todos.

El delantero disparó primero, con una historia en su cuenta de Instagram repleta de munición para el Consejo de Fútbol encabezado por Riquelme. "Desde el 3 de enero que empecé a entrenar esperando que alguien me informe de mi situación, como nadie del Consejo se comunicó conmigo, ni con mi representante, sigo acá, generándole un gasto innecesario y todas las cosas que dicen por atrás", comenzó Ábila su descargo.

Wanchope, quien estuvo a préstamo en EE.UU. desde abril hasta fin del año pasado, sentenció a modo de ultimátum: "Por el cariño que le tengo a la gente de Boca y por las oportunidades que tengo de poder ir a otro club, sáquense un tema de encima que les molesta ya que para amenazar y sacar comunicados queriendo dejarme expuesto e internar dañar mi imagen por el motivo que ya todos conocen, les aviso que yo no les debo nada a ustedes, ni les tengo miedo. Tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema. Cualquier cosa estoy en el vestuario".

La historia de Wanchope en Instagram.

La respuesta se demoró algunas horas pero llegó, como no podía ser de otra manera, dado el apuntado.

"No tengo redes sociales pero me cuentan todo. Me enseñaron en casa que no puedo opinar de cosas que no veo. Prefiero opinar de cosas que hablo personalmente. Ramón el año pasado tenía la posibilidad de ir a jugar a Uruguay y (Miguel Ángel) Russo estaba de acuerdo. Vino a los pocos días y dijo que prefería ir a Minnesota. Aceptamos y a los cuatro meses Minnesota no contó más con él. No le salieron las cosas como pensaba”, disparó el exenganche en declaraciones televisivas a ESPN.

Román continuó con un pase de facturas: "Estuvo un día entero llamándome por teléfono pidiendo si podía darle una mano para mandar una carta a la MLS (Primera División del fútbol estadounidense) para pasar de Minnesota a otro club. Estuve todo el día trabajando para poder cumplirle porque quiero ayudar a los jugadores. Mandamos la carta, pudo pasar al otro equipo, no le salieron las cosas bien tampoco y ahora volvió".

"Tiene contrato hasta el 31 de diciembre, acaba de tener una lesión y tendrá que ponerse a disposición de los kinesiólogos y curarse bien. Nosotros como club serio que somos cumplimos con todo lo que tenemos que cumplir con todos los jugadores de nuestro plantel y todos los jugadores de nuestro plantel tienen que cumplir con las reglas de nuestro club. Algo natural. Esperemos que se cure bien”, finalizó Riquelme.



El contexto del mensaje del futbolista a las autoridades de Boca tiene que ver con que no fueron fructíferas las negociaciones que se llevaron adelante para destrabar su salida del club. Según trascendió, en la entidad quieren venderlo mientras que hay varios clubes, entre ellos Independiente, Huracán y Colón de Santa Fe, intentaron llevárselo a préstamo. Momentos antes del descargo del delantero, en la cuenta de Twitter oficial de Boca se publicó el parte firmado por el Departamento Médico en el cual se indicó: "Ramón Ábila: lesión grado uno del recto anterior".



Por cierto, el amistoso tuvo goles de Toto Salvio y Luis Vázquez para los locales, y de Cristian Tarragona y Frank Fabra en contra para el Lobo.