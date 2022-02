Hoy se cumplen 6 años del fallecimiento de la activista trans salteña Lohana Berkins y las organizaciones LGBTIQ+ realizarán actividades para homenajearla. De 10 a 12 acompañarán a la familia en una visita al cementerio de Santa Teresita, donde descansan sus restos, y por la tarde desde las 17, en el Museo Histórico de la Universidad Nacional de Salta, habrá una exposición de fotos, muestra del archivo de la memoria trans travesti y show de músicxs.

"Lohana ha sido reconocida en todo el país, reivindicó la lucha. Para las activistas trans es sumamente importante. Reivindicó todo tipo de identidades, también de los pueblos originarios. Es trangresora y salteña", sostuvo Luz Bejerano, de Mujeres Trans Argentina,



La referenta de MTA destacó la importancia del activismo de Berkins y contó que más de 15 organizaciones se preparan para homenajearla. Este sábado desde las 17 van a mostrar el archivo de la memoria trans, "recordando la memoria de las compañeras, muchas ya no están, por ejemplo, Vanesa Sanders, que falleció en el 2020". "Después vamos a ver un video donde habla Lohana en una entrevista y habrá una lectura de poesías", detalló. El cierre será con un espectáculo de música en el que actuarán Celeste Martin, Lorena Carpanchay, Naif y Oscura y Miaw. Todo esto tendrá lugar en el Museo Histórico de la UNSa (Buenos Aires 177).

"El Observatorio (de Violencia contra las Mujeres) realizó una actividad más institucional en torno a una resolución del Ministerio de Educación por el reconocimiento de la identidad de género. Nosotras adherimos pero queremos que se reconozca que la identidad de género que está desde 2012. Que la provincia avance está bueno pero la ley está hace 10 años", manifestó Bejerano.

Ayer se instaló un stand informativo y de difusión en la Plazoleta IV Siglos, en el que diferentes organismos se enfocaron en concientizar sobre la importancia de aplicar la resolución 623/21, del Ministerio de Educación de la provincia, a través de la cual se aprueba el protocolo para el registro de cambio de identidad de género que realicen los/as estudiantes de los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de todos los niveles y modalidades educativas en el marco de la Ley Nº 26.743. La actividad fue organizada por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), con el acompañamiento del Programa de Diversidades de la Subsecretaria de Contenidos, Participación Ciudadana y Asuntos Estratégicos de la Municipalidad de Salta; el INADI; el Área de Diversidad Sexual de la Agencia Mujeres, Género y Diversidad y la Cátedra Abierta de Géneros y Disidencias Lohana Berkins de la UNSa.



Bejerano dijo que a 10 años de la ley todavía no acceden plenamente a la educación, la salud y el trato digno, "aún falta que la sociedad empiece a reconocer esto", sostuvo. Dijo que "hay muchos organismos del Estado que todavía se oponen" a sus derechos. Como ejemplo indicó que la provincia todavía no adhirió a la ley de cupo laboral trans que ya fue aprobada en Nación.

Una vida de activismo

Berkins nació el 15 de junio en Salvador Mazza, a los 13 años se mudó a Salta, a los 18 se radicó en Buenos Aires, y falleció el 5 de febrero de 2016. Fue impulsora de la ley de identidad de género. En 1994 fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) y fue su presidenta hasta su fallecimiento. Impulsó la Ley 3.062 de respeto a la identidad adoptada por travestis y trans aprobada en 2009 en la Legislatura porteña.​

En 2002 la activista se inscribió para ser maestra en la Escuela Normal Nº 3 en Buenos Aires. Frente a la imposibilidad de hacerlo con su nombre, radicó una denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que en una resolución ordenó a las autoridades escolares que respetaran su identidad de género.

Además, Berkins fue asesora legislativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Partido Comunista, convirtiéndose así en la primera travesti con un trabajo estatal.​ Se desempeñó también como asesora de la legisladora porteña Diana Maffía en temáticas de derechos humanos, mujer, niñez, infancia y adolescencia.​

Berkins también creó una cooperativa textil para contener a personas trans excluidas del mercado laboral; trabajó en la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras conquistas trascendentales para la comunidad trans.



"El trabajo de Lohana continúa siendo un faro incandescente, en su última carta incentivaba a resistir y continuar luchando resaltando que el tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí, no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia Travesti Siempre. Un abrazo", la recordó el OVcM.