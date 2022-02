La reconstrucción de Honduras comenzó. A una semana de la toma de posesión de la presidenta de izquierda, Xiomara Castro, desde la sociedad hondureña, que vivió como una fiesta el triunfo y ve con esperanza el gobierno de Castro y existe la profunda convicción de que pueda revertir las principales problemáticas de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, pueblos indígenas y afrodescendientes, el sector productivo y empresarial, y el periodismo hondureño.

La madrugada del domingo 28 de junio de 2009 Honduras vivió el quiebre de su democracia por un golpe de Estado. Para la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) Miriam Miranda, “el golpe de 2009 sumió a Honduras en la peor crisis de su historia”. El país fue convertido en una “narcodictadura, con gente del gobierno señalada internacionalmente ligados al narcotráfico”, precisó en diálogo con Página/12. En 2020, Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández fue condenado a prisión perpetua en Estados Unidos por haber traficado droga entre Honduras y EE.UU.

“El pueblo hondureño ha sufrido lo peor en estos últimos doce años, la criminalización, judicialización, asesinato, el hecho de que nos hayamos convertido en uno de los países más inseguros para defensores y defensoras, el hecho de que existan compañeros privados de libertad sin ninguna base jurídica”, añadió Miranda. La líder explica que el pueblo hondureño tiene una absoluta esperanza en Castro. “A pesar de que hubo un trabajo fuerte de la narcodictadura en distribuir fondos en los últimos momentos para comprar consciencias, el hartazgo fue tan grande que la gente votó por Xiomara”, explicó. También reflexionó sobre cómo en los últimos años se afianzaron los principales grupos de poder económico. “Eso también se convierte en uno de los grandes problemas para poder cumplir con todas las tareas que ha prometido la presidenta Xiomara Castro, y ese va a ser su mayor desafío”, puntualizó.

Por su parte, la periodista hondureña Eleana Borjas Coello precisó que tras el golpe de 2009 los periodistas que denunciaron las violaciones a los derechos humanos enfrentaron obstáculos en el ejercicio del periodismo. "Las periodistas que denunciamos la continuidad del Golpe de Estado, a través del fraude electoral y la instalación del régimen de Juan Orlando Hernández, fuimos excluidas de fuentes como Casa Presidencial para evitar las preguntas incómodas o cuestionadoras", afirmó.

Borjas detalla amenazas de agentes del Estado durante la cobertura de protestas estudiantiles. "En mi caso, durante las protesta estudiantiles, un supuesto agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se acercó a mí, en un lugar público, para decirme que hablará cosas buenas de la ATIC". Esta agencia es señalada por sus presuntos vínculos en el secuestro y desaparición de dos estudiantes de educación media entre 2016 y 2017. La periodista de la histórica Radio Progreso, también se refirió a las restricciones para acceder a la información. "Otro obstáculo fue la implementación de la Ley de Secretos Oficiales, esa normativa impedía hacer auditoría a los fondos públicos, puesto que la información entró en reserva de cinco y hasta diez años", explicó sobre la medida implementada durante el gobierno del partido Nacional.

Presidenta feminista

Desde el feminismo, la llegada de la primera mujer a la presidencia del país marca un hito. Esta semana la presidenta Castro designó a la abogada feminista y especialista en derechos humanos y migración, Carmen Haydeé López Flores, para encabezar la Subsecretaría de Justicia de la Secretaría de Gobernación. Como militante de la organización política Luchemos, explicó lo que el triunfo de Castro representa para el movimiento feminista.

"La cristalización de la lucha y disputa de poder de muchas mujeres a lo largo de la historia (…) el hecho de que haya sido electa con una votación masiva no es una casualidad, tiene que ver con que los liderazgos de las mujeres políticas, sobre todo desde la izquierda tienden a ser distintos, transformadores, a romper un poco con la lógica hipermasculinizada y violenta del ejercicio político tradicional”, afirmó. "Este pequeño quiebre que se le ha hecho al sistema patriarcal (…) nos da la esperanza y la certeza de que ella junto a muchas otras mujeres van y vamos a ir abriendo más la brecha”.

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras publicó un informe que revela que en 2021 fueron asesinadas 318 mujeres “lo que equivale a una muerte cada 27 horas y 33 minutos”. Esta violencia exacerbada se suma a otras desigualdades en términos de brechas salariales, falta de garantías sobre los derechos sexuales y reproductivos. “Ni hablemos de la prohibición de las pastillas anticonceptivas de emergencia, somos quizá el único país latinoamericano que la tiene prohibida”. En cuanto a la despenalización del aborto, López Flores lamentó el blindaje constitucional para censurar cualquier posible debate público.

“Por eso es tan significativo para las mujeres organizadas y no organizadas que gane Xiomara Castro. Ella fácilmente pudo haber leído que la coyutntura del país no estaba apta para esto y simplemente escudarse en otros discursos y dejar de lado estos asuntos torales que nos impactan la vida. Sin embargo no hubo duda respecto a la necesidad de q estos puntos fuesen cruciales para su gestión su propuesta”, explicó López, que reconoció que por esto Castro se enfrentó a una campaña de desprestigio.

Con el golpe de 2009, los magistrados Guillermo López y Tirza Flores, padres de la ahora subsecretaria López Flores, fueron destituidos de sus cargos por el gobierno de facto de Roberto Micheletti. "Los espacios se cerraron, nos volvimos un elemento incómodo para la gente en el poder", afirmó a Página/12. Los años siguientes fueron de lucha para su familia: una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recién hace tres años el reintegro de los magistrados al poder judicial. "Ellos pudieron haberse aliado a la corte golpista como la mayoría. Pero que también esos actos personales de decir, yo no, desde mi cargo no voy a permitir esto, construye una dignifidad colectiva, y es esa dignidad colectiva la que impusa los procesos revolucionarios", expresó.

Sector productivo y empresa privada

En su primer discurso, la presidenta Castro confirmó que recibió un país en bancarrota. La expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y empresaria del sector farmaceútico Juliette Handal remarcó cómo a pesar de que en los últimos años la deuda pasó de 3 mil a más de 16 mil millones de dólares “esto no ha revertido los niveles de pobreza generados por la falta de empleo y oportunidades para la gente que se ha visto obligada a emigrar del país”, afirmó a Página/12.

Respecto a la falta de políticas para impulsar a los microempresarios durante la pandemia, Handal explicó que una de las grandes problemáticas que expresadas por el sector de la microempresa es sobre la “falta de financiamiento para proyectos de emprendedores (…) la inseguridad ciudadana cuando pequeños empresarios montaban sus negocios tenían que pagar impuesto a las maras (pandillas)”.

Por otra parte, la empresaria hondureña lamentó que debido al aumento de la deuda externa en los últimos el sector productivo no ha visto inversión de parte del Estado. “Los presupuestos que han sido aprobados en los últimos años no son para el desarrollo, son para pagar la deuda externa que representa más del 60 por ciento de PIB”, afirmó Handal. “Cargaron con cada vez más impuestos al sector productivo, que lo ahogan y no le permiten una competencia leal con los productos de afuera y las empresas terminan cerrando”, puntualizó.

“Hay una competencia desleal incluso en el campo, se está importando gran cantidad de verduras, frutas, granos, cuando el país podría producirlo. Pero los agricultores se ven atados por esos altos costos, también fueron afectados por los embates de ETA y IOTA” agregó. Handal también se refirió al sector cafetalero, golpeado por los ciclones de fines de 2020, y que junto a las migrantes hondureñas fuera del país son los grandes generadores de divisas. “Ningún gobierno quiere que se le vaya la gente, sólo al gobierno anterior le parecía que era una solución que la gente se fuera del país, no les interesó crear las condiciones”. En este sentido, Handal resaltó que la presidenta Castro “conoce los problemas de Honduras y cuenta con un equipo económico de primera”.