El cantautor brasileño Chico Buarque anunció que no cantará más su canción "Com açucar, com afeto" por considerarla machista. "Las feministas tienen razón, siempre voy a darles la razón", dijo Buarque, de 77 años, que compuso la canción en 1966 para Nara Leao, intérprete de bossa nova, quien le había pedido que escribiera sobre el sufrimiento de una mujer que esperaba el regreso de su marido al hogar.

Precisamente, la decisión del compositor fue anunciada en un documental sobre la vida de Leao, publicado el mes pasado en la plataforma digital Globoplay. "Ellas (las feministas) tienen que entender que en ese momento nunca se nos pasó por la cabeza que era una forma de opresión, que las mujeres no debían ser tratadas así", admitió el artista en el documental.

Y agregó: "No cantaré más esta canción y si Nara (Leao) todavía estuviera aquí, seguro que no la cantaría", agregó sobre la cantante fallecida en 1989, a los 47 años.

La canción fue escrita desde la perspectiva de una mujer que preparó la torta favorita para su marido con "azúcar y cariño" ("Com açucar, com afeto", el título de la canción en portugués), pero la espera es en vano mientras él se la pasa en un bar. Y a pesar de todo, cuando regresa a casa, la letra dice que ella le calienta el plato y abre los brazos para él.

Por su parte, la cantante Viviane Davaglio publicó una versión alternativa en YouTube en la que es la mujer la que vuelve tarde a casa, mientras el hombre la espera llorando. Y es él quien calienta el plato de su mujer.