La semana pasada se registraron dos hechos aberrantes de violencias contra mujeres y niños en la localidad de Saujil, del departamento Pomán. El abuso sexual a un adolescente y el intento de femicidio a Cinthia Aranda (36) y a su hija Ariana por parte del sargento de policía Diego Ortega (43), fueron el detonante para que el pueblo y sobre todo las mujeres, salgan a las calles en pedido de justicia.

Saujil, está ubicado en el oeste de la provincia y tiene alrededor de 6000 habitantes. Como la mayoría de las localidades y pueblos de Catamarca depende de una de las 6 circunscripciones judiciales que existen y las denuncias, a diferencia de lo que sucede en el centro catamarqueño, donde hay Unidades Judiciales especializadas, deben radicarse en las comisarías.

Esta situación desigual, fue la que originó el viernes la primera manifestación contra el sistema, ya que los policías de la Comisaria actuaron en connivencia con el sargento de la fuerza arrestado por balear a quemarropa a su ex esposa y a su hija adoptiva. Las imágenes que se viralizaron de Ortega tomando mates con sus pares en el patio y no en su celda, más el repudio de los habitantes, originó además que desde el Ministerio de Seguridad se decidiera apartar a toda la guardia de ese día.

Rosana Solohaga, presidenta del Concejo Deliberante de Saujil, habló con Catamarca/12. La mujer aclaró que su posición ante lo sucedido es como mujer y obstétrica que "desde hace años conoce cómo violenta y vulnera el machismo a las niñeces y mujeres de la zona".

“Las mujeres son víctimas de violencia estando en pareja o solas. En Saujil en todos los ámbitos vivís las agresiones machistas. No es la primera vez que sucede que tienen pareja policía y lejos de ser protegidas son agredidas. Es más, hubo un hecho muy similar en la localidad en donde el numerario le disparó pero no acertó el dispar”, contó.

“Ese día de la marcha había muchas mujeres que sufrieron y podían contar la historia. La manifestación frente a la Comisaria era pacífica, antes de que se supiera que él estaba tomando mates adentro. Entre las voces de las que estaban ahí escuchabas historias comunes: que fueron ignoradas, que su denuncia se cajoneó, que los policías no hicieron nada. Fue muy fuerte y lo que me movilizó a ir hablar con el Ministro de Seguridad”, contó.

Solohaga, detalló que una duda común que tenían todas era saber “si tenían derecho a recibir la copia de la denuncia. Esa es la única garantía de esa mujer, porque se desaparece y queda como que nunca la hicieron y eso le consulté específicamente al Ministro y me dijo que si deben pedir la copia”, señaló y agregó: “Lo que hay que hacer ahora es ir por esas mujeres que no se animan a hablar”.

En este contexto, la concejala explicó que también se reunió con la responsable del Hogar para Mujeres Warmi y admitió que Saujil es uno de los pocos municipios que no tiene un área de la mujer con personal capacitado que pueda ayudar en casos de violencias.

Agregó además que el año pasado se aprobó un proyecto en que se disponía que una de las dos casas de servicio que tiene el municipio sea convertida en refugio, pero el intendente Lucas Carrazana, quien ya lleva su quinto año de mandato, no lo puso en funcionamiento.

“Sé que me acusaron de querer politizar este hecho aberrante de violencia, pero nada màs lejos de eso. Quiero que sientan que el Estado no está ausente, que estoy dispuesta a acompañar. Entiendo que a muchos les molesta por el contexto machista, que para ellos es política partidaria, pero si quieren acusarme que me acusen de que las mujeres tengamos nuestra propia voz y que digamos basta ya a estos mandatos. Sobre todo en el interior hay mucha violencia naturalizada” manifestó.

“Hoy -por ayer- habrá una marcha en oración para pedir por la salud Cinthia. Mañana –por hoy- en Sijan, habrá un pedido de justicia por el niño que se animó, se atrevió a confesar que fue abusado por alguien de su entorno familiar. Necesitamos acompañar estos casos para que hayan condenas ejemplificadoras”, dijo.

“Lo que paso con Ortega, que se lo vio gozando de privilegios repudiables trascendió más allá de Saujil. Tenemos que decir basta. Hay que poner un alto a la violencia y empezar a tomar enserio cuando una mujer denuncie, tenemos que llegar a tiempo”, concluyó.

En silencio

En tanto, los fiscales de la segunda circunscripciòn judicial con asiento en Andalgalà, Marcos Camps y Alejandro Scidá, le tomaron ayer declaración indagatoria al policía Ortega. Según confirmaron a Catamarca/12, por consejo de su abogado defensor se negó a hablar por lo que se realizó de inmediato el pedido de audiencia de control de detención.

Ortega fue imputado por los delitos de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio y femicidio vinculado en grado de tentativa.

En tanto, el estado de salud de Cinthia, quien recibió un impacto de bala en su rostro, continuaba sin mejorías.