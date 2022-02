En la cuenta regresiva hacia la fecha límite que estableció la Corte Suprema para que el Consejo de la Magistratura cambie su integración, la Comisión de Selección votó este lunes las ternas para ocupar cargos claves en Comodoro Py: dos lugares en la Sala I de la Cámara Federal, tres juzgados federales y seis en tribunales orales. Estos concursos habían quedado trabados en diciembre por pedidos del macrismo, que busca tener bajo control los tribunales federales porteños, donde tramitan decenas de causas contra sus referentes.

La votación incluyó la discusión por el reemplazo de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que habían sido designados a dedo, sin concurso ni acuerdo del Senado, con un mecanismo de "traslado" por el gobierno de Cambiemos. Dos consejeros que funcionan como terminales de Juntos por el Cambio en el organismo, Pablo Tonelli y Diego Marías, hicieron lo imposible --aunque por ahora sin suerte-- por incluir a Bertuzzi en la terna, pese a que estaba posicionado en el lugar 21 de acuerdo a las notas obtenidas.



La pelea por la Cámara Federal

Los cargos en la Cámara Federal son tan codiciados que tres consejeros presentaron dictámenes con ternas distintas. Consiguió aprobación, con cinco de nueve votos, la propuesta de la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) y las dos ternas quedaron así: una integrada por el juez de Tucumán Fernando Poviña, la fiscala de Lomas de Zamora Cecilia Incardona (quien investigó la trama de espionaje del macrismo) y el juez en lo penal económico Javier López Biscayart; la otra compuesta por la coordinadora de la Unidad fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) Agustina Rodríguez, el fiscal de la Ciudad de Buenos Aires Gonzalo Viña, y el juez de tribunal oral de San Martín Julio César Di Giorgio.

La Cámara de apelaciones de Comodoro Py se ocupa de revisar las decisiones de los jueces de primera instancia y es donde el macrismo había logrado designar a tres jueces: Mariano Llorens, por concurso, y a Bruglia y Bertuzzi por "traslado". Algunas características de este tribunal muestran que así como propició el avance de las causas contra Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios, suele revocar casi sistemáticamente los procesamientos a los exfuncionarios del macrismo, además de haber favorecido el traspaso de las causas de espionaje a los tribunales de Retiro.

En noviembre de 2020 la Corte resolvió que los "traslados" no pueden ser definitivos y que los camaristas deberían irse una vez terminado el concurso. Bruglia no se presentó al examen pero Bertuzzi sí, y no le fue muy bien, porque quedó en el puesto 21 según el resultado de su examen y evaluación de antecedentes. Sin embargo, el diputado Tonelli y el abogado Marías hicieron dos propuestas más de ternas, en las que incluyeron a Bertuzzi. Marías, quien no integra la comisión, canalizó la suya a través del juez Juan Manuel Culotta. Para ayudarlo a escalar posiciones, ponderaron la instancia de entrevista que toma el Consejo a los concursantes.

"Subirlo (desde el puesto 21) para integrar la terna, no sólo desvirtúa el sentido de la entrevista sino del examen y el conjunto de antecedentes. No se pueden usar las entrevistas para armar ternas con arbitrariedad. Se debe evaluar la idoneidad", se enojó Siley en la reunión. La diputada recordó que el propio Tonelli había planteando una reforma reglamentaria para que las entrevistas no sean utilizadas con discrecionalidad, sino con "transparencia, igualdad y objetividad". El diputado macrista le devolvió una chicana: "Aprovecho que Siley está de acuerdo conmigo para que lo lleve a la comisión de administración". La consejera dobló la apuesta: "El dictamen de Tonelli no respeta el reglamento de que debe haber en las ternas como mínimo una aspirante mujer".

"Va a ser muy difícil conseguir mayoría si tenemos tres propuesta distintas", regañó le camarista Alberto Lugones, quien intentó la unificación de dictámenes. En efecto, la fragmentación de posiciones permite vislumbrar que no será fácil para ningún sector juntar dos tercios para votar las ternas en el próximo plenario, previsto para el 17 de febrero. En esa reunión, además, se elegirán nuevas autoridades.

Juzgados federales porteños

El debate de este lunes incluyó la votación de las ternas para los tres juzgados federales porteños que están vacantes:

Para el 12, que ocupaba Sergio Torres, obtuvo mayoría de seis votos la propuesta de Graciela Camaño y Diego Molea integrada por: el secretario del juez Ariel Lijo, Diego Arce, el fiscal Leonel Gómez Barbella, quien está a cargo de la investigación de la asesinato de Lucas González que involucra a policías porteños, y el juez Di Giorgio. Otra vez Tonelli presentó su propia terna, pero perdió.

Para los juzgados 6, que ocupaba Rodolfo Canicoba Corral, y 11, el del fallecido Claudio Bonadio, la dupla Lugones-Tonelli (que no suele estar en sintonía), postuló dos ternas: la primera integrada por el juez porteño Gonzalo Rúa, el secretario de un tribunal oral de San Martín César Cina y a la secretaria del juzgado federal 12 Mabel Castelnuovo; en la segunda terna están Albertina Caron, secretaria del juzgado de Daniel Rafecas, Matías Latino, secretario de la Cámara de San Martín, y Raúl Roust, secretario del juzgado federal de Campana. Estas ternas consiguieron un récord de siete votos, ya que Tonelli las impulsó con Lugones, y votaron también el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, Ricardo Recondo, Siley, Molea y Camaño. Hugo un dictamen de minoría, de Marías, que solo votó Culotta.

Tribunales orales federales

El otro gran capítulo fue la votación de candidatos a los tribunales orales federales, puestos que desvelaban al gobierno de Macri, a sabiendas de que allí se definen las sentencias, tanto que intentaron aplicar "traslados" para tener control. Esta vez hay seis cargos en juego en los tribunales 2,4,5 y 6. Hubo un dictamen de Siley y Recondo y otro con una disidencia parcial, de Lugones y Molea. La primera fue la de mayoría e incluye como "cabezas" de las ternas a Agustina Rodríguez (UFEM), al juez de garantías de San Martín Nicolás Schiavo, al fiscal porteño Luis Arnaudo, la secretaria de cámara Ivana Quinteros, al secretario de tribunal oral Ignacio Labadens y al juez de Ejecución Marcelo Peluzzi, entre otros. Votaron esta alternativa Camaño, Culota, Ustarroz, Siley y Tonelli. El dictamen de minoría pide ascender a Roust.

Mientras tanto, no se sabe cuál será la futura conformación del Consejo, ni si quedará paralizado el 16 de abril, como algunos anuncian, que es la fecha que fijó la Corte como plazo. El Congreso, se supone, trataría el proyecto del Poder Ejecutivo para llevar la composición de 13 a 17 consejeros/as, pero la oposición ya plantea discrepancias. Juntos por el Cambio hizo saber este lunes que quiere que la presidencia del organismo esté a cargo del presidente de la Corte. Si no hay ley, el Consejo mismo debería lograr que todos sus estamentos voten a 7 nuevos representantes para cumplir con la sentencia suprema, que indicó restablecer la integración de 20 miembros, que había sido derogada, y que también cuenta al presidente cortesano, caso Horacio Rosatti.