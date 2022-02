En pocas semanas se dará inicio al Ciclo Lectivo 2022 en la Argentina. Será el segundo comienzo de clases que contempla previamente ciertos protocolos y recomendaciones sanitarias por la pandemia del covid-19.

El ministerio de Educación de la Nación elaboró un protocolo general junto al ministerio de Salud que las jurisdicciones tomarán a modo de recomendación para abrir las puertas de los establecimientos educativos de manera segura.



Mientras que la ministra de Salud Carla Vizzotti presentó la semana pasada el protocolo “Aula Segura” que regirá para la presencialidad plena en nivel inicial, primario y secundario; este martes el ministro de Educación Jaime Perczyk anticipó que no habrá burbujas sanitarias ni aislamientos por contacto estrecho, pero se recomendará fuertemente el uso de barbijos y una ventilación adecuada. Tampoco se sugerirá la obligatoriedad del pase sanitario.

Por su parte, cada provincia implementará las medidas sanitarias que considere pertinentes y este jueves habrá una reunión del Consejo Federal de Educación y el Consejo Federal de la Salud con todos los ministros provinciales para determinar los protocolos.





Protocolo de vuelta a clases en la Ciudad de Buenos Aires

Este lunes, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció el inicio del Ciclo Lectivo 2022 en la Ciudad. Lo hizo junto a la ministra de Educación Soledad Acuña, el ministro de Salud Fernán Quirós y el Jefe de Gabinete Felipe Miguel.

Las clases comenzarán el 21 de febrero para el nivel primario y el 2 de marzo en las secundarias. El fin del ciclo está previsto para el 21 de diciembre y, según anticiparon las autoridades, no se exigirá pase sanitario.

Tampoco habrá burbujas sanitarias, aislamientos por contacto estrecho ni distanciamiento social. El uso de barbijo no será obligatorio hasta tercer grado.

Cómo será la vuelta a clases en la provincia de Buenos Aires

El inicio de clases en la Provincia de Buenos Aires está previsto para el próximo 2 de marzo, al igual que en otras 21 jurisdicciones, y finalizará el 22 de diciembre.

El protocolo definitivo aún no se ha publicado, pero el ministro de Educación Nicolás Kreplak afirmó que se buscará volver a clases con presencialidad absoluta.

Si bien el distanciamiento social y la vacunación no tendrán carácter obligatorio para ingresar a las escuelas, sí lo será el uso de tapabocas a partir de primer grado.

En esa línea, aunque no será exigido el pase sanitario, junto con el Gobierno nacional impulsarán la vacunación en las escuelas para docentes y estudiantes en el marco de la campaña “Nos vacunamos para ir a la escuela” y la vacunación de refuerzo será libre para docentes y auxiliares en los días previos al inicio de clases.

Por último, las universidades de la Provincia también tendrán presencialidad plena y no exigirán pase sanitario. Sin embargo, los espacios que no sean considerados adecuados por falta de ventilación no serán aptos para dar clases.

Protocolos de vuelta a clases en Argentina

Mayormente, las jurisdicciones adherirán las recomendaciones generales del Gobierno nacional y sus protocolos para el inicio de clases. A excepción de Santa Cruz, ninguna provincia exigirá vacunación obligatoria o pase sanitario para ingresar a las aulas, aunque la recomienden e incentiven fuertemente.

Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Río Negro, al igual que otras provincias, no aplicarán el sistema de burbujas sanitarias ni impondrán el aislamiento por contacto estrecho.

Asimismo, el uso obligatorio de tapabocas será a partir de cierta edad (generalmente entre los 6 y 8 años, alumnos de primero a tercer grado, respectivamente).

Sin embargo, sí hay excepciones respecto a las fechas de inicio de ciclo: Corrientes iniciará el 14 de febrero, mientras que Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires lo harán el 21. Las 21 jurisdicciones restantes darán inicio el 2 de marzo.





Vuelta a las aulas con vacunación obligatoria en Santa Cruz

La mayor excepcionalidad se dará en la Provincia de Santa Cruz que, a diferencia del resto del país, sí exigirá vacunación para el ingreso de los alumnos a las escuelas. No así para los docentes.

El ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo y, según dispuso el Gobierno de Alicia Kirchner y anunció la ministra de Educación María Cecilia Velázquez, se exigirá pase sanitario y no podrán acudir los estudiantes que no cuenten con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Quienes no la hayan recibido, deberán continuar con educación virtual.

La medida regirá para los mayores de 4 años en todos los niveles educativos y modalidades.

Según indicó la Resolución 147/2022 publicada en el Boletín Oficial de la provincia, quienes no estén inoculados tendrán clases virtuales, aulas híbridas y otras estrategias pedagógicas alternativas”.

Además, la Resolución de 146 indica que las y los docentes que no estén vacunados deberán presentar una declaración jurada y un test PCR negativo cada semana para poder trabajar.