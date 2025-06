“El problema que tenemos los dirigentes es cuando nos alejamos de los trabajadores y no tenemos más el termómetro”. Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros, resume de ese modo el espíritu del nuevo Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo, integrado por organizaciones sindicales, sociales e industriales que rechazan el plan de ajuste neoliberal del Gobierno de Javier Milei.



El planteo de Yofra llega en medio de duras críticas de un sector del sindicalismo a la cúpula de la CGT, de la que un grupo de dirigentes gremiales busca desmarcarse de aquellos que tienen acuerdos y diálogo cercano con el Gobierno.

Este nuevo espacio tiene como uno de sus promotores al titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid. También hay importantes figuras como Juan Pablo Brey, Pablo Biró, Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, entre otros tantos.

“Vengo diciendo desde que asumió este gobierno que si la CGT no estaba a la altura de las circunstancias, teníamos que formar un frente sindical. No para irnos de la CGT, sino para que los trabajadores tengan una alternativa”, explicó sobre este espacio Yofra.

El sindicalista dijo que “ojalá que no solo se quede en una conformación de un frente y una movilización, sino que se empiecen a tomar medidas, que se puedan incorporar otras organizaciones para seguir luchando”.

Sostuvo que “la clase trabajadora necesita representantes que luchen por sus problemas” y no dirigentes que mantengan estructuras sin acción.

“En otros tiempos cuando hacíamos una huelga, los gobiernos detenían su marcha. Hoy redoblan la apuesta. Hay un ataque sistemático a la clase trabajadora, queriendo cambiar el contrato social”, denunció.

Yofra llamó a “defender las herramientas que dieron los dirigentes, compañeros y compañeras que hoy no están: que están desapareciendo, que han muerto producto de la represión”. Y subrayó: “No podemos dejar que sea en vano esa lucha”.

En ese sentido, remarcó que “la movilización y la huelga son derechos que tiene el movimiento obrero y los tenemos que usar” en tiempos en los que son constantes los pedidos a la CGT de ponerse al frente de las movilizaciones.

En tanto, en relación a la participación de la CGT en el llamado Pacto de Mayo, fue tajante: “No sé qué le dijeron a Martínez para que vaya a discutir. La representatividad sindical por parte de la CGT es mala, por omisión o por sumisión. No están a la altura de la circunstancia”.

“No me preocupa qué piensa el Gobierno, sino qué van a discutir los sindicalistas. No tengo ningún tipo de expectativa buena con un consejo de ese tipo, porque siempre se expresaron en contra de la clase trabajadora”, concluyó.



"Es un día muy importante para el movimiento obrero argentino"

En tanto, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar dijo que el nacimiento del nuevo frente "es muy importante para el movimiento obrero argentino".

Las declaraciones de Aguiar se dieron luego de la movilización que los sindicatos del transporte, organizaciones sociales e industriales realizaron hacia el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, la primera acción conjunta del frente multisectorial denominado “Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos”.

"Estamos convencidos de que el límite que hay que ponerle al gobierno, que es lo que estamos haciendo hoy en el Ministerio de Destrucción del Estado que conduce Federico Sturzenegger, es movilizarse. La gente tiene que manifestar su descontento en la calle", dijo, por su parte, el coordinador nacional de ATE Anses, Luciano Fernández.

La última avanzada del Ejecutivo nacional contra los trabajadores estatales fue el intento de eliminar, vía decreto, el derecho establecido en la Ley 28.176, que, entre otras cosas, establece al 27 de junio como el Día del Trabajador del Estado y lo declara feriado nacional para los empleados de la administración pública en todo el país.

"Es llamativo que (Manuel) Adorni hable de que se tienen que terminar los privilegios en el Estado cuando el primer privilegiado es él, es una joda. Este hombre acomodó a toda su familia, a cientos de militantes libertarios en la Secretaría de comunicación con sueldos millonarios mensuales. Estamos frente a una decisión despótica", cuestionó Aguiar en En el ojo de la tormenta.