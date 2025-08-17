La localidad platense de Altos de San Lorenzo comenzó hace 33 años como un asentamiento informal, y por muchos años fue tratado como tal. Medio dejado de la mano municipal, este fin de semana pudo ver la diferencia con una fiesta de cumpleaños a la que concurrió el intendente de La Plata Julio Alak y el delegado comunal local. Hubo música, hubo calle y hubo anuncios.

La comuna ya estaba desde junio arrancando un plan de obras hídricas, importantes en la región tan inundable. Alak fue directo a otro viejo reclamo de los Altos, el del asfalto. "El municipio tiene un plan de obras públicas y en Altos de San Lorenzo vamos a hacer 150 cuadras. Hoy cuentan con un municipio superavitario, que ya no está fundido, y que progresivamente va a disminuir el déficit que heredamos de calles de tierra e iluminación. El plan de obras públicas es irreversible".

La fiesta fue en la calle 19 entre 77 y 78, con desfile, shows y hasta un corte torta, con lo que parecía el barrio entero participando. Para el intendente, "Es importante tener este tipo de festejos y que la comunidad se organice para progresar. Los exhorto a que se sigan organizando, porque una comunidad organizada es lo que le da identidad a la localidad".

La movida empezó formal, izando la bandera y escuchando a la orquesta de la policía de la provincia. Después hubo desfile tradicionalista y los vecinos cortaron la torta con un feliz cumpleaños al barrio. Le siguió la música con Etiqueta Negra, La 82 y La juntada platense, que tocaron toda la tarde.

Los Altos está solucionando de a poco problemas históricos, sobre todo los preocupantes como el manejo del agua. La 80 entre 13 y 25 está siendo repavimentada con sumideros y desagues de tormenta, mientras que se van a hacer 32 calles con cordón cuneta, 43 con asfalto y 82 con mejorado. Se van a cambiar o instalar casi diez mil luminarias y se construirá un puente peatonal.