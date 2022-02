Desde Santa Fe

La ministra Adriana Cantero confirmó que junto a su colega Sonia Martorano participarán mañana en Buenos Aires en la sesión conjunta de los consejos federales de Salud y Educación, que aprobará el protocolo de "aulas seguras" para la vuelta a clases el 2 de marzo. "Todos los ministros del país (de ambas carteras) acordaremos el comienzo del ciclo lectivo con presencialidad plena, cuidada y continua”, en 2022 dijo Cantero. El protocolo de “aula segura” –que Martorano y Cantero ya adelantaron en la provincia-, tendrá las mismas normas que para el resto de la sociedad. “No habrá burbujas” en las escuelas, pero incluirá cuatro recomendaciones: vacunarse, ventilar los espacios, lavarse las manos y utilizar barbijos”, según confirmó el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk. “No habrá burbujas porque en la sociedad ya no hay más” y porque ahora, “lo fundamental es la vacunación”, agregó.

Cantero ratificó que las clases comenzarán en Santa Fe el 2 de marzo. Y mañana un plenario de los consejos federales de Salud y de Educación –que integran todos los ministros del país- definirá el comienzo del ciclo lectivo con “presencialidad plena, cuidada y continua”.

En esta etapa de la pandemia, la prioridad número uno es la vacunación. Santa Fe tiene una ventaja comparativa –explicó Cantero- porque “fue la primera provincia del país que priorizó al sector educativo en la vacunación masiva, así que hoy tenemos un altísimo porcentaje” de trabajadores vacunados. “Más del 96% de docentes titulares y suplentes y asistentes escolares titulares y suplentes tienen hoy el esquema de vacunación completo y más del 75% ya recibió su dosis de refuerzo”, subrayó.

Le preguntaron si hay docentes que no quieren vacunarse. “Nosotros trabajamos mucho para construir una idea de escuela segura, que no se sustenta en una acción individual sino en el efecto conjunto y colectivo. Pensamos que más del 96% de educadores con el esquema completo, más un altísimo porcentaje de niños y adolescentes vacunados que está por encima de la media nacional, constituye un ambiente protegido. De algún modo se protege también al que no está vacunado”, contestó.

“Igualmente, vamos habitar la escuela” con el protocolo del “aula segura”, que integra las cuatro recomendaciones que planteó Perczyk: vacunarse, ventilar los espacios, lavarse las manos y utilizar barbijos. “Los cuidados van a estar presente –insistió Cantero- porque la pandemia no terminó, sólo que en esta etapa tendremos que convivir con ella, en este aprendizaje de habitar los espacios públicos que tienen que sostener los servicios esenciales”, como la educación.

“La escuela aprendió a trabajar con protocolos. Los chicos aprendieron muy bien: sabían y saben que en las escuelas hay que cumplir ciertas normas para estar juntos. Así que vamos a aplicar ese protocolo” del aula segura. “Y si en algún momento las autoridades del Ministerio de Salud tienen otra indicación, la vamos a aplicar. Aprendimos a vivir con flexibilidad, a cerrar o abrir dispositivos según el ritmo de la pandemia y esa flexibilidad se expresó también en la organización escolar”, enfatizó Cantero.

Ya la semana pasada, Martorano anunció la vuelta a clases en Santa Fe en “aulas seguras”, a partir del altísimo porcentaje de vacunados: el 96% de los docentes (y asistentes escolares agregó ayer Cantero) completó el esquema de vacunación y el 75% ya recibió la dosis de refuerzo. La ministra de Salud ratificó también que Santa Fe también está por encima de la media nacional en la vacunación de niños, niñas y adolescentes. En el grupo de 3 a 11, el 68% tiene el esquema completo y de 12 a 17, “que sería el nivel secundario, el 82%.

Ayer, Perczyk adelantó que el protocolo de “aulas seguras” está en la misma línea que expresaron Cantero y Martorano en la provincia: la vacunación, la ventilación de los espacios, el lavado de manos y el uso del barbijo. “La novedad (del aula segura) es que tiene las mismas normas que hay en el resto de la sociedad. Lo fundamental es la vacunación. Nosotros recomendamos, pero no hay obligación”, apuntó.

La semana pasada –recordó-, el Consejo Federal de Educación se entrevistó con expertos de Unicef, Unesco, la Sociedad Argentina de Pediatría y universidades, en la que “se trabajó en una propuesta de construcción de aulas seguras”.

El objetivo del aula segura es "proponerle a la sociedad argentina una forma de volver a las escuelas el 21 de febrero en la ciudad de Buenos Aires y el 2 de marzo en el resto de las jurisdicciones del país”, señaló.