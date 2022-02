Un Tribunal Superior de Brasil suspendió el juicio contra Juan Darthés por violación. La noticia fue confirmada por la actriz Thelma Fardin a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram. “El mensaje de hoy es la impunidad”, dijo.

Según explicó Fardin, la justicia brasileña determinó que el país no tiene jurisdicción, a pesar de que el juicio estaba a dos audiencias de finalizar. “Un Tribunal dice que no hay jurisdicción, que no está bien la jurisdicción y que no se puede juzgar ahí (en Brasil) -contó Fardin -. Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos".

Fardin denunció a Darthés por abuso sexual en una gira que compartieron en Nicaragua cuando ella era menor de edad y ambos formaban parte del elenco de la serie Patito Feo, que se emitió entre 2007 y 2008.



"El mensaje que se está dando es un escándalo porque si un juicio como el mío donde colaboraron tres Ministerios Públicos Fiscales, de tres países distintos, movimientos de mujeres, un sinfín de herramientas para tratar de llegar a la Justicia, que es a donde nos piden que vayamos, y la Justicia dice esta barbaridad. Es una aberración", denunció la actriz.

El juicio

El juicio empezó el 30 de noviembre del año pasado. El caso se inició en Nicaragua, donde la unidad especializada y el juzgado que intervinieron entendieron que había elementos suficientes para elevar el caso a juicio y cuando lo citaron a Darthes para que se presente en la justicia no lo hizo. El exgalán se instaló en Brasil, de donde es oriundo, para evitar la extradición.

Lo que hizo Brasil, en lugar de seguir el trámite de extradición fue iniciar un caso nuevo, dando por sentada su competencia. Con la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación, desde Argentina se le giró la prueba preliminar ya producida y la fiscalía en Brasil entendió que había entidad suficiente para acusar: acusó, presentó el caso ante un juzgado federal y este convocó a juicio.

Durante las audiencias declararon Fardin y otras actrices que habían denunciado públicamente a Darthes: Anita Co y Calu Rivero.

Thelma Fardin: "No estoy vencida"

"Sabíamos que nos íbamos a encontrar con piedras en el camino, con cosas así de raras. Porque esto es raro. ¿Hasta qué punto llega el poder y la influencia?", cuestionó Fardin. "Lo único que quieren es evitar la Justicia", resaltó.

"Pero vamos a seguir insistiendo en que la Justicia escuche. No se termina acá, estoy cansada pero no estoy vencida", concluyó.